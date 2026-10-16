¿Qué criterios mínimos debería usar para que una comparación de tarifas de luz entre webs sea real?

¿Sueles utilizar comparadores online? Para calcular el precio de un hotel en distintas webs, encontrar el vuelo más barato o la tarifa de luz que mejor se adapta a tus necesidades en casa. El ‘problema’ es que internet está repleto de comparadores online, y no todos ordenan las tarifas de la misma manera, pese a estar comparando el precio por kWh, la potencia contratada o la permanencia.

La factura de la luz tiene siempre una parte variable —según tu consumo— y otra parte fija —la potencia contratada—, a lo que se suman las cuotas mensuales en algunas tarifas, servicios contratados e impuestos. Por eso, algunos comparadores calculan el coste de la tarifa partiendo de distintos consumos, de potencias contratadas diferentes e incluso de promociones que ya no están activas. Te contamos cómo tiene que ser un comparador para ser útil.

Criterios mínimos de una buena comparativa de tarifas de luz

Lo primero es tener claro los principales conceptos que encontramos en un comparador de luz. El término de energía es la parte variable de la factura de la luz, y se corresponde con la energía en kWh que consumimos. Por su parte, el término de potencia es el coste fijo según la potencia contratada, que a su vez depende de los aparatos eléctricos que utilices al mismo tiempo.

Ambos deben estar bien reflejados en un comparador. Aunque los consumidores necesitamos más información para elegir la mejor tarifa de luz, y estos los conceptos que sí o sí deben aparecer:

Metodología y fecha de actualización : en qué datos está basado el ranking, conceptos, si incluye promociones… También la fecha de la última actualización de la comparativa, pues las promociones están limitadas a un periodo de tiempo concreto.

: en qué datos está basado el ranking, conceptos, si incluye promociones… También la fecha de la última actualización de la comparativa, pues las promociones están limitadas a un periodo de tiempo concreto. Coste anual total : lo más fiable es realizar una estimación del coste de la tarifa para todo un año.

: lo más fiable es realizar una estimación del coste de la tarifa para todo un año. Utilizar el mismo perfil de consumo : como mínimo, hay que comparar el mismo consumo anual en kWh y la potencia contratada en kW. Y en el caso de tarifas con discriminación horaria, esto aplica al tramo valle, punta y llano.

: como mínimo, hay que comparar el mismo consumo anual en kWh y la potencia contratada en kW. Y en el caso de tarifas con discriminación horaria, esto aplica al tramo valle, punta y llano. Permanencia, cuotas y servicios : si una tarifa tiene permanencia, la penalización por cancelarla y las condiciones de cualquier servicio añadido.

: si una tarifa tiene permanencia, la penalización por cancelarla y las condiciones de cualquier servicio añadido. Cobertura de compañías : el comparador tiene que indicar qué comercializadoras está analizando y cuál es su alcance para valorar si nos interesa la comparativa.

: el comparador tiene que indicar qué comercializadoras está analizando y cuál es su alcance para valorar si nos interesa la comparativa. Posibles resultados comerciales: total transparencia en caso de que alguna comercializadora tenga una posición privilegiada en el ranking o acuerdos publicitarios con la página.

Cómo comprobar el resultado de un comparador de tarifas

Una comparativa es una buena herramienta para ver todas las tarifas de luz del mercado (o, al menos, las que comparten características) de un vistazo. Eso sí, te recomendamos analizar después en detalle la que mejor se adapte a ti.

Comprueba el precio de la energía y de la potencia, así como los impuestos, servicios añadidos y descuentos. Sobre todo, que si una promoción está vigente solo durante los primeros meses del contrato no esté aplicada a la tarifa completa durante un año, lo que llevaría a engaño.

El comparador de ofertas de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es una buena herramienta para comparar directamente las tarifas de diferentes comercializadoras y aclarar cualquier discrepancia. De hecho, una pequeña diferencia en el consumo estimado, en la potencia o en la duración de una promoción influye mucho en la tarifa anual.

También puedes utilizar el comparador de tarifas de luz de Iberdrola, con planes que se adaptan a todas las necesidades en casa según el tipo de consumo. Por ejemplo, una tarifa de luz con precio fijo y otra con discriminación horaria.

¡Peligro! Desconfía de estas señales de alerta

Ojo, porque hay señales de alerta de las que, como mínimo, tienes que desconfiar. Por ejemplo, si un comparador etiqueta a una tarifa como la más barata sin explicar qué consumo o potencia ha utilizado. O que destaque un descuento sin especificar la duración o el precio cuando termine la promoción.

Tampoco es suficiente con mostrar solo el precio del kWh. Puede que sea competitivo y no necesariamente el coste total de la electricidad más bajo para un hogar. Cuidado con los precios sin fecha de actualización, la falta de información sobre las compañías que se incluyen en el ranking o cualquier otra condición oculta o sospechosa.

Nuestro consejo para saber si un comparador es fiable o no es hacerte estas cuatro preguntas:

¿Cómo calcula los resultados?

¿Cuánto costaría realmente la tarifa?

¿Qué compañías está analizando?

¿Cuándo actualizó sus precios?

Criterio Qué debe mostrar Señal de alerta Metodología Fórmula, consumo y perfil utilizado Ranking sin explicación Precio Coste anual estimado y conceptos incluidos Solo descuento o precio del kWh Cobertura Compañías y ofertas analizadas Selección no declarada Actualización Fecha de los precios empleados Precios sin vigencia indicada

¿Estás buscando la tarifa de luz más competitiva en casa? Ahora ya sabes cuáles son los requisitos que debe cumplir un buen comparador, como el de Iberdrola, en el que puedes comparar tarifas para encontrar la que mejor encaje con tu consumo real en casa.

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