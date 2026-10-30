Olvídate de los platos quemados por fuera y helados por dentro: este microondas LG le pone remedio y está en oferta

Calentar la comida y que un trozo quede hirviendo mientras otro sigue helado es de esas cosas que nos sacan de quicio a todos, y que todos hemos vivido. Si quieres que no pase más, o dejas de calentar comida, o compras el Microondas Grill LG Smart Inverter. Con 32 litros de capacidad, 1200 W de potencia y un grill de 1000 W para gratinar, es un 2 en 1 que te resuelve desde el café frío hasta la lasaña de los domingos. Y para rematar, está rebajado de 249 € a solo 187,95 €.

Es perfecto para cualquier hogar, pero sobre todo para aquellos en los que el microondas es habitual en el día a día. Y hay más, porque con nuestro cupón exclusivo LGOKDIARIO10 te llevas un 10% de descuento extra.

Te va a gustar porque…

Su tecnología Smart Inverter descongela, calienta y cocina uniformemente de verdad.

Cocina hasta 1,6 veces más rápido y ahorra hasta un 28% de electricidad. ¡Mira por tu factura!

Tiene garantía de por vida (30 años) en el magnetrón, que es la pieza clave del aparato.

Su interior antibacterias EasyClean elimina el 99,99% de las bacterias y se limpia mucho más fácil.

Microondas Grill LG Smart Inverter

La gran baza del Microondas Grill LG Smart Inverter es que cocina con una corriente continua y sin interrupciones, en lugar de ir encendiéndose y apagándose como un microondas convencional. ¿Qué consigue con eso? Pues platos más jugosos, mejor cocinados y, por otra parte, una potencia que puedes regular con muchísima precisión. Ahora sí descongelas sin problemas, y cueces, usas el grill, y asas y ablandas gracias a los 8 modos que trae. Además, puedes gratinar, derretir y hasta fermentar yogures si lo deseas. Todo esto, con más de 30 litros de capacidad y unas dimensiones de 544 x 308 x 458 mm. Aprovecha al máximo hasta el último milímetro, y eso se agradece.

Es perfecto para familias, pisos de estudiantes o cualquiera que cocine a diario. Y con esa garantía de por vida en el magnetrón (solo hay que registrar la compra en el plazo de un año), te olvidas de preocupaciones. Recomendadísimo.

¿Y qué dicen las reseñas?

Que están encantados, sobre todo por su capacidad, su potencia y su rapidez. Algunos usuarios señalan que aprender a usarlo es algo difícil, pero otros dicen lo opuesto. Sea como fuere, aquí te dejamos varias reseñas que hemos podido recopilar:

«Un microondas muy bueno y fácil de usar. Permite cocinar de muchas maneras diferentes. El tiempo dirá si es fiable, pero LG siempre es garantía de calidad.»

«Su capacidad (32 L), su melodía cuando ha terminado su función, su parte frontal que se limpia divinamente debido a su superficie totalmente plana… Me encanta.»

«Es súper bonito, muy grande, y lo más importante, muy potente. Calienta rapidísimo y descongela también muy rápido. Al principio es complicado manejarlo, pero después es una pasada. Muy contenta con la compra.»

Recuerda que, además de la rebaja, tienes un 10% de descuento si usas nuestro cupón LGOKDIARIO10 al comprar. Asimismo, la tienda de LG te ofrece además financiación sin intereses de hasta 12 pagos, para que amortices el gasto como prefieras, y te recoge el anterior gratis.

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