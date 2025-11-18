Lo mejor de Apple súper rebajado: ¿cómo conseguir el el iPhone 16 Pro Max por 350 € menos?

Es tu oportunidad para cambiar de teléfono móvil. El 11.11 de AliExpress se acerca a su fin, pero sigue pegando fuerte con sus ofertas. Ahora, puedes conseguir un iPhone 16 Pro Max, con cámara profesional, autonomía de más de un día y el chip A18 Pro que puede con todo, por hasta 350 € menos gracias a la rebaja que tiene, junto con los cupones de descuento de AliExpress:

ESAE03 o AEES03 – 3 € de descuento en compras mínimas de 15 €.

– 3 € de descuento en compras mínimas de 15 €. ESAE05 o AEES05 – 5 € de descuento en compras mínimas de 29 €.

– 5 € de descuento en compras mínimas de 29 €. ESAE12 o AEES12 – 12 € de descuento en compras mínimas de 69 €.

– 12 € de descuento en compras mínimas de 69 €. ESAE20 o AEES20 – 20 € de descuento en compras mínimas de 129 €.

– 20 € de descuento en compras mínimas de 129 €. ESAE40 o AEES40 – 40 € de descuento en compras mínimas de 249 €.

– 40 € de descuento en compras mínimas de 249 €. ESAE60 o AEES60 – 60 € de descuento en compras mínimas de 369 €.

– 60 € de descuento en compras mínimas de 369 €. ESAE75 o AEES75 – 75 € de descuento en compras mínimas de 459 €.

– 75 € de descuento en compras mínimas de 459 €. ESAE85 o AEES85 – 85 € de descuento en compras mínimas de 549 €.

Un móvil perfecto para amantes de la tecnología, profesionales de la creación del contenido e incluso jugones. Con él podrás aprovechar el cupón AEES85 y ahorrar como nunca, así que, ¡no lo dejes escapar!

Por qué lo recomendamos

La pantalla Super Retina XDR de 6,9″ se ve de maravilla y es la más grande de iPhone.

Su chip A18 Pro es potentísimo y aprovecha mejor la IA. Puedes jugar a juegos de nueva generación en tu teléfono.

La cámara cuádruple de 48 MP tiene zoom óptico de 5 aumentos y graba vídeo a 4K con calidad de cine.

Cuenta con una autonomía de hasta 33 horas reproduciendo vídeo.

Comprar en AliExpress por ( 1469 € ) 1113,80 €

iPhone 16 Pro Max

La ventaja más clara del iPhone 16 Pro Max frente a cualquier otro ebook es que ha abandonado por completo la tinta electrónica tradicional y ha apostado por el color. Su pantalla no tiene reflejos, es muy agradable a la vista y resulta perfecta para ver cualquier cosa, desde libros hasta cómics o incluso mapas o novelas gráficas. La puedes usar durante horas sin que tu vista se canse, y además ajusta su luz en base al entorno para darte siempre la experiencia de lectura más cómoda y agradable. Asimismo, es muy ligero y, con su funda, es también muy fácil de llevar a cualquier parte, y de proteger. Con los 16 GB que tiene, y el acceso directo a la tienda de Amazon, no te va a faltar lectura, sea del tipo que sea.

Tanto si eres un amante de la lectura que se ha cansado de tener que llevar libros a todas partes, como si eres alguien que no se pierde nunca el último número de su manga favorito, este ebook es perfecto para ti.

Esto opinan quienes lo tienen

La inmensa mayoría de usuarios del iPhone 16 Pro Max aseguran que ha superado todas sus expectativas a nivel de potencia, de autonomía, de cámaras y hasta de fluidez de imagen. A continuación puedes leer algunas reseñas de usuarios:

«Ha superado mis expectativas. La calidad de construcción es impecable, con un diseño elegante y materiales de primera. La pantalla es simplemente espectacular: colores vivos, brillo impresionante y fluidez total gracias a la alta tasa de refresco.»

«Increíble teléfono: rápido, elegante y con una cámara espectacular. La batería dura muchísimo y la pantalla es una pasada. ¡El iPhone 16 Pro Max supera todas las expectativas!»

«Estoy completamente enamorada de este iPhone. La batería me dura todo el día incluso con un uso intensivo, o sea, sin limitarme. Fluido, rápido, e intuitivo. Es un placer usarlo.»

Comprar en AliExpress por ( 1469 € ) 1113,80 €

Vendedor de España, entrega en un plazo máximo de 3 días con coste de envío gratuito y un descuento máximo con el cupón del 11.11. AliExpress te lo pone muy fácil para cambiar de teléfono.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping