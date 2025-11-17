Kindle Colorsoft: El ebook de Amazon que arrasa con un descuentazo de más de 100 €

Te encanta leer. No te importa el formato. Sea cómic, libro, novela gráfica o cualquier otra cosa, devoras las historias estés donde estés. Por eso llevas tiempo buscando un buen ebook, y por eso mismo el Amazon Kindle Colorsoft es justo lo que necesitas: tiene 16 GB de memoria para miles de libros, una pantalla a color de lo más agradable a la vista, una batería que aguanta 12 semanas y, como guinda, un descuentazo del 30% en Amazon.

Acompañado de un adaptador para cargarlo cuando lo necesites, este ebook es perfecto para amantes de la lectura. Tanto si haces auténticas maratones leyendo, como si solo lo haces ocasionalmente cuando estás fuera de casa, es ideal.

Por qué lo recomendamos

La pantalla Colorsoft de 7″ es perfecta para cómics y otros formatos y parece papel impreso.

Su contraste se ajusta al igual que su luz, protegiendo siempre tu vista incluso en sesiones largas o con mala iluminación.

Tiene un diseño fino y ligero perfecto para llevarlo a cualquier parte.

Su batería aguanta hasta 12 semanas y con sus 16 GB tienes para miles de libros, manga y cómics.

Comprar en Amazon por ( 336,98 € ) 236,58 €

Amazon Kindle Colorsoft

La ventaja más clara del Amazon Kindle Colorsoft frente a cualquier otro ebook es que ha abandonado por completo la tinta electrónica tradicional y ha apostado por el color. Su pantalla no tiene reflejos, es muy agradable a la vista y resulta perfecta para ver cualquier cosa, desde libros hasta cómics o incluso mapas o novelas gráficas. La puedes usar durante horas sin que tu vista se canse, y además ajusta su luz en base al entorno para darte siempre la experiencia de lectura más cómoda y agradable. Asimismo, es muy ligero y, con su funda, es también muy fácil de llevar a cualquier parte, y de proteger. Con los 16 GB que tiene, y el acceso directo a la tienda de Amazon, no te va a faltar lectura, sea del tipo que sea.

Tanto si eres un amante de la lectura que se ha cansado de tener que llevar libros a todas partes, como si eres alguien que no se pierde nunca el último número de su manga favorito, este ebook es perfecto para ti.

Esto opinan quienes lo tienen

Lo que más está gustando a quienes tienen este Kindle es, por supuesto, su pantalla a color; aunque también destacan su autonomía y su autoajuste de luz. A continuación puedes leer algunas reseñas:

«Buen Kindle Colorsoft. Lo recomiendo. Este kindle es con diferencia el mejor.»

«Hasta ahora funciona muy bien, el color es apagado, pero suficiente, la luz de apaga del todo y no cansa la vista, la batería va por la mitad y llevo un mes usándolo.»

«Compré el kindle colorsoft y estoy encantado. Me picaba el gusanillo por la lectura, ahora sin embargo estoy enamorado de ella. Puedo leer a oscuras o en la bañera, estoy encantado.»

Con Amazon, además del descuento de esta oferta, tienes servicio de entrega a domicilio gratis en un plazo de tan solo 24 horas. Más fácil y rápido, imposible.

