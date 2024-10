El taladro percutor que triunfa en Amazon está de ofertón con un descuento del 20%: ¡llévatelo a su precio más bajo!

¿Todavía no has completado tu maletín de herramientas? Si tienes que hacer alguna reparación en casa, o una tarea de bricolaje tan sencilla como colgar un cuadro, es indispensable que tengas un buen taladro. Y ya que vas a comprar uno, ¿por qué no comprar un taladro percutor que sea potente y pueda hacer más que agujeros? La marca MHPRO ha pensado en ello, diseñando uno de los taladros percutores sin cable más vendidos de Amazon que, ahora, puedes conseguir por menos dinero.

Y es que Amazon ha tirado la casa por la ventana. Ha rebajado el Taladro Percutor sin cable MHPRO por tiempo limitado para que, en lugar de 80 €, puedas comprarlo por menos de 64 €. Este descuento es solo la punta del iceberg, porque esta herramienta viene acompañada de una treintena de accesorios, dos baterías y un sinfín de posibilidades. ¿Te interesa? Sigue leyendo, porque va a terminar de convencerte.

Comprar en Amazon por ( 79,99 € ) 63,99 €

El Taladro Percutor sin cable MHPRO es una herramienta ideal para lanzarte a cualquier proyecto de bricolaje sin toparte con complicaciones en casa. Goza de un sistema 3 en 1 con el que puedes atornillar, taladrar y perforar con percusión, lo que resulta ideal para materiales como la madera, el plástico, el cemento o los metales. Tiene un torque máximo de 42 Nm, lo que supone un rendimiento óptimo y perfecto para llevar a cabo todo tipo de tareas con precisión y eficiencia. Este taladro incluye dos baterías de iones de litio de 2 Ah con las que vas a poder durante muchas horas sin cortes. Baterías que requieren solo 90 minutos para cargarse al 100 % y que, además, te informan en todo momento de su estado gracias al indicador incorporado en el taladro. Así siempre sabrás el tiempo disponible para seguir trabajando, o el ajuste más adecuado para aumentar su autonomía. Y es que este taladro permite elegir entre dos velocidades de hasta 1850 RPM y ofrece un embrague de 25 posiciones para que adaptes la potencia a tus necesidades, y a la precisión que requiera el trabajo. El diseño del taladro MHPRO pone la comodidad del usuario por delante de todo. Por eso tiene un portabrocas de bloqueo rápido y un sistema de agarre ergonómico con el que no tendrás problemas de cansancio por más horas que pases trabajando con él. Además, cuenta con una luz que permite visualizar mejor la zona de perforación y un clip para cinturón con el que siempre tendrás la herramienta a mano, por no hablar de los 30 accesorios incluidos en la compra, con decenas de brocas y herramientas. Este taladro inalámbrico es una solución perfecta para cualquier tarea de bricolaje.

