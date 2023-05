PcComponentes tira el precio de esta silla gaming Tempest ¡ahora casi 50€ más barata!

No hay setup gamer que se precie sin el mobiliario adecuado. Puede que ya tengas el ordenador, los periféricos y hasta la iluminación LED para tu zona de juego, pero no puede llegar a serlo si no cuenta con la silla adecuada. En efecto, necesitas una buena silla gaming, y Tempest es una de las mejores marcas para ello. Esta firma, más que famosa por todo su despliegue de periféricos y mobiliario gaming, tiene un modelo de silla archiconocido por sus calidades, sus posibilidades de ajuste y, por supuesto, su equilibrado precio.

Precio que ahora está más bajo que nunca gracias a PcComponentes. Si te das prisa, vas a poder comprar la Silla Gaming Tempest F36 con un descuento del 26% disponible por tiempo limitado en esta tienda online. Una rebaja que se traduce en un ahorro de casi 50 € con el que solo vas a tener que pagar 127,99 € para disfrutar de una de las mejores sillas para gamers del mercado. ¿No te lo crees? Sigue leyendo y empezarás a creerlo, porque te vamos a contar todo lo que puede ofrecer.

Por supuesto, de lo primero que hay que hablar al detallar la Silla Gaming Tempest F36 es de sus dimensiones. Este modelo cuenta con un respaldo de 54,5 centímetros de ancho, con asiento de 56 centímetros y una altura ajustable que va desde los 118 a los 128 centímetros. Ese último punto es importante, porque sí, esta silla gaming tiene varias opciones de ajuste pensadas para que puedas colocarla de la forma perfecta para garantizar la máxima ergonomía en todo momento.

Hecha en polipiel y con acabados en nylon, pensados para facilitar la transpiración, soporta una carga máxima de 120 kilogramos de peso y asegura una comodidad total. No en vano, incluye un reposapiés extensible que se activa al reclinarla hacia atrás. De hecho, su respaldo ofrece un ajuste de inclinación que va desde los 90 hasta los 150 º, acompañado de un sistema de balanceo de hasta 18 º.

Sus reposabrazos son fijos, pero cuenta con doble palanca para el ajuste de altura e inclinación del asiento. Además, su base tiene un diseño de estrella de 5 patas con ruedas para poder moverte fácilmente, o mover la silla cuando lo necesites. Montaje sencillo, peso total de poco más de 17 kilos, materiales de primera y diseño pensado por y para dar una postura cómoda y correcta. ¿Qué más se le puede pedir? Con este precio rebajado a 127 €, desde luego no se le puede pedir más.

