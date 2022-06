No uses más clavos en casa gracias a Patex: ¡ahora con un 21% de descuento en Amazon!

No todos nacemos con las habilidades necesarias para ser unos manitas, algunos tenemos por manos un castigo; por suerte, existen productos como Pattex no más clavos, que nos ayudan con aquellas tareas de la casa que, pensábamos, no estamos capacitados para realizar.

¿Quién no ha tenido un problema en casa que necesitaba resolverse con una “chapuza”? Una balda de la estantería que se desprende, un azulejo que se cae, un trozo de parqué que se levanta… cualquier cosa. Llamar a un profesional para algo como eso supone un gasto muy superior a su valor, y no podemos tirar siempre de ese amigo al que se le dan bien estás cosas… ahora sorprenderemos a todos arreglándolo nosotros mismos.

Pattex no más clavos es un adhesivo de adhesión inmediata (recuerda que en el argot de los adhesivos, “inmediato” significa “unos minutitos”), diseñado para utilizarse en todo tipo de materiales, lo que nos ahorra el enorme gasto de tener que comprar un adhesivo diferente para cada material.

Además, se aplica directamente sobre la superficie que queremos pegar, sin necesidad de capas protectoras o productos que protejan el material. Es realmente un “todo en uno” con el que solucionar cualquier problemilla que se nos plantee en casa.

Es importante tener en cuenta que Pattex no más clavos está diseñado también para funcionar en superficies húmedas, lo que nos permite utilizarlo tanto en exteriores como en interiores. El reposabrazos de la silla del jardín no volverá a caerse cuando llueva.

Y si te preocupa la superficie sobre la que debes pegar algo… tranquilo, este adhesivo no tiene disolventes en su composición, lo que ayuda a preservar los elementos que pegamos con él.

¡Una cosa importante! Recuerda que para aplicar este tipo de adhesivos, necesitamos contar con una pistola de silicona. Si aún no la tienes, también puedes conseguirla a muy buen precio en Amazon.

Y lo mejor de todo es que gracias a la rapidez de los envíos de Amazon, no tendremos que esperar semanas para reparar aquello que se nos ha estropeado; en un par de días recibiremos en nuestra casa el adhesivo con el que solucionar los problemas de la casa.

Pero mejor aún si no esperas a que algo se rompa, y te haces ya con Pattex no más clavos, aprovechando la oferta de Amazon del 21% de descuento. Así ya estarás preparado cuando vengan los problemas.

