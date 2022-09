No tengas miedo de dejar tu casa sola con estas alarmas antiokupas disponibles en Amazon

Hoy en día la los okupas son una de las mayores preocupaciones de cualquier propietario que tenga una vivienda. Sin importar si es primera o segunda vivienda, lo cierto es que cada vez son más los okupas que acceden a las casas.

El principal problema que sucede con los okupas es el lento proceso judicial al que tenemos que someterlos para echarlos de nuestra casa. Por este motivo, es importante buscar alternativas que nos permitan proteger nuestro hogar y, una de las mejores, es contar con una buena alarma.

¿Por qué una alarma antiokupa?

El principal problema que surge con los okupas se produce cuando estos llevan varios días viviendo en la vivienda. Si pasa una determinada cantidad de tiempo, la vía para poder echarlos de casa es judicial. Sin embargo, si la policía los pilla de forma flagrante cuando se encuentran entrando en el domicilio, la actuación será policial y el desalojo inmediato.

Esto es lo que buscamos con una buena alarma antiokupa, tener una forma de enterarnos de que los okupas están entrando en nuestra casa para así ponernos en contacto con la policía. La diferencia del desalojo inmediato por parte de la policía en comparación a un desalojo judicial puede ser de años, por lo que merece la pena invertir en una alarma antiokupa.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar una alarma antiokupa

El primer aspecto que debes de tener en cuenta es si la cámara cuenta o con mecanismo de videovigilancia. Si la alarma cuenta con cámara de vídeo, esta grabará lo que está sucediendo dentro del hogar. Es importante decir que la cámara no se encuentra grabando todo el rato, ya que solo se activa si detecta movimiento o alguna actividad inusual dentro de la casa.

La grabación en vivo es una prueba fehaciente para poder presentar a la policía para que se produzca el desalojo inmediato independientemente de si han entrado en la vivienda o si no.

Otro aspecto interesante que puede tener la alarma es que esta cuente con sonido. No todas las alarmas emiten sonido, algunas son silenciosas y avisan directamente a la policía o al propietario de que se está produciendo un asalto. Las alarmas que cuentan con sonido tratan de poner en jaque a los okupas. Un okupa que se encuentre forzando una puerta se verá más vulnerable si una alarma sonora está delatando su posición, por lo que es probable que abandone su cometido.

Una buena alarma antiokupas también cuenta con toda clase de sensores. Estos sensores pueden ser de movimientos o metálicos. También nos encontramos con alarmas que avisan ante vibraciones. Este tipo de alarma es más habitual colocarla en una puerta o ventana ya que cuando se encuentren forzando la vivienda la propia alarma sabrá que están intentando entrar en casa por la fuerza.

Habrá alarmas que cuenten con detector perimetral si lo que quieres es proteger el jardín de tu casa y, por supuesto, habrá modelos que tengan más o menos alcance. Lo mismo sucede con las que son de videovigilancia, ya que algunos modelos cuentan con visión nocturna para que nada se las escape.

Por otro lado, también podemos encontrarnos con modelos con micrófono bidireccional. De esta forma, gracias a este micrófono te puedes comunicar con el interior de la casa para pedir al okupa que se vaya, ya que le has visto y vas a ir con la policía.

Finalmente, debes de tener en cuenta que una inversión en una de estas alarmas no solo protege tu vivienda de los okupas, si no que también la protege de cualquier asaltante que quiera entrar a robarte, independientemente de si te encuentras dentro de la vivienda o no.

Ahora que ya sabes lo que debes de valorar a la hora de elegir una de estas alarmas antiokupas, vamos a ver algunos de los mejores modelos de Amazon para que conozcas lo que la gente compra para defender su casa de estos invitados indeseados.

Alarma antiokupas de la marca Ring Alarm con el que podrás vigilar cualquier parte de la casa sin problema gracias a la cantidad de piezas con las que cuenta. Estas alarmas cuentan con sensores de movimiento, sensores de contacto y, además, una sirena exterior con la que emite un fuerte sonido para poner en alerta al okupa y que la gente pueda saber que está pasando algo en la vivienda. Es fácil de instalar y se puede vincular con Alexa.

Alarma antiokupa de la marca Tiiwee que son perfectas para colocar en puertas y ventanas. Estas alarmas cuentan con una potente sirena de 120 db que se puede ajustar. Las alarmas también se pueden activar o desactivar por control remoto y se pueden combinar sin problema con un sensor de movimiento.

Alarma antiokupa de la marca Imou que cuenta con una cobertura de 360º y visión nocturna para poder grabar cuando detecte movimiento. Dispone de audio bidireccional para comunicarse a través de tu teléfono móvil en donde se encuentre la cámara. Cuenta con detección y seguimiento de movimiento, enviándote a tu teléfono móvil la notificación.

Alarma antiokupas de la marca Cococam que cuenta con calidad 2k y visión nocturna en color. Tiene detector de movimiento y seguimiento automático con una rotación de 355º y una inclinación de 108º. Gracias a su alerta en tiempo real podrás enterarte de lo que está en movimiento en cada momento en tu teléfono móvil gracias a sus notificaciones. Cuenta con protección IP66 por si se quiere utilizar en exteriores y también dispone de audio bidireccional.

