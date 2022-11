No necesitas un gran espacio para disfrutar de los mejores microondas sencillos

A la hora de comprar un microondas en Amazon seguro que te encuentras con una gran cantidad de modelos avanzados. Sin embargo, muchas personas prefieren un microondas sencillo, para calentar la comida, y delegar el resto de funciones a otros electrodomésticos más grandes como los hornos.

Por este motivo en esta guía de compra te vamos a mostrar aquellos aspectos en los que te debes de fijar a la hora de comprar un microondas sencillo de Amazon, los más económicos. Además, te vamos a enseñar algunos de los modelos más vendidos, para que tengas en cuenta las opiniones de otros consumidores de Amazon.

Microondas sencillo de la marca Orbegozo que destaca por contar con un diseño elegante y 700W de potencia. Cuenta con 6 niveles de funcionamiento, temporizador de hasta 30 minutos y tiene una capacidad de 20 litros. Sus medidas son 44,6 x 24,3 x 35,3 cm. Cuenta con función de descongelación y puerta con cierre de seguridad.

Comprar en Amazon

Microondas sencillo de la marca Becken que cuenta con unas medidas de 38 x 29 x 49,5 cm y dispone de 25 litros de capacidad. Este microondas de Cecotec cuenta con un manejo sencillo con mandos giratorios mecánicos y cuenta con 1400W de potencia. Cuenta con modo automático de descongelación y también incorpora un grill de cuarzo.

Microondas sencillo de la marca Candy que cuenta con unas medidas de 35,8 x 44 x 25,9 cm y dispone de una capacidad de 20 litros. Este microondas sencillo cuenta con función para descongelar y temporizador. A pesar de su uso sencillo, cuenta con 40 programas automáticos para poder realizar recetas.





Microondas sencillo de la marca Taurus que cuenta con 20 litros de capacidad y unas medidas de 44,4 x 24,1 x 36 cm. Este microondas cuenta con función descongelar, temporizador y modo autolimpieza. Cuenta con una potencia de 700W a la que se une un grill de 900W. Dispone de modo ECO si buscas ahorro de energía.

Guía de compra, ¿en qué debo de fijarme a la hora de comprar un microondas sencillo en Amazon?

A la hora de comprar un microondas sencillo en Amazon uno de los aspectos más importantes en los que te debes de fijar es el precio. Estos microondas sencillos no tienen ninguna función avanzada que puedes encontrar en otros modelos que cuentan con más opciones de cocinado, por lo que deben de ser bastante económicos.

Un microondas sencillo no debería de superar los 100€, por lo que deberías de tener bastante en cuenta el precio. Debes de tener en cuenta que básicamente lo vas a querer para calentar la comida, no para cocinar. Por lo que cualquier precio que estés pagando por encima de ese precio, bien es para pagar funciones que no vas a utilizar o bien lo estarás pagando debido al diseño.

Una vez que has tenido en cuenta el precio, el siguiente aspecto a valorar es el tamaño. Un microondas debería de contar con un sitio bastante específico en la cocina, un sitio al que sea posible acceder con facilidad para calentar la comida y un sitio en el que se encuentre también con suficiente espacio como para poder “respirar” con tranquilidad.

Por este motivo debes de tener en cuenta el espacio con el que cuentas y el tamaño que tiene tu microondas de Amazon. Procura que siempre quede holgado para que este pueda trabajar con tranquilidad y no se sobrecaliente. El diseño del microondas también es importante en este caso, saber qué tipo de botones tiene o cómo se abre te permitirá tener en cuenta su colocación dentro de la cocina.

En relación con el tamaño tenemos la capacidad. A la hora de comprar un microondas sencillo en Amazon la capacidad de este te permitirá calentar más o menos comida. Para una familia de tamaño estándar, un microondas sencillo de Amazon con una capacidad de 20 litros es más que suficiente. Si vives solo o prefieres un modelo más compacto, puedes encontrar microondas con 15 litros de capacidad. Lo mismo si sois más en casa o quieres poder calentar platos más grandes, hay modelos de mayor capacidad. A la hora de tener en cuenta dicha capacidad ten presente lo que quieres calentar o cuantos sois en casa.

A pesar de que se trate de un microondas sencillo para calentar, hay aspectos interesantes que puedes tener en cuenta. Uno de estos aspectos es la función de descongelar, algo que es bastante común en la gran mayoría de modelos y es un añadido bastante útil para un microondas. Por otro lado, otros microondas cuentan con función grill para darle un acabado perfecto a esos platos mientras los calientas.

A la hora de comprar tu microondas sencillo en Amazon deberás de tener en cuenta la potencia que tiene. Un microondas que cuente con una mayor potencia calentará antes la comida, por lo que es una cuestión de tiempo. Un microondas sencillo de Amazon que cuente con una potencia de unos 700W calentará la comida más o menos en medio minuto, dependiendo de la cantidad o el tamaño del plato. Al no llevar a cabo procesos de cocinado, con 700W de potencia tienes más que de sobra. Las potencias superiores sirven para preparar otra clase de platos, algo por lo que no nos deberíamos de preocupar si solo buscamos calentar la comida.

Por otro lado, esta potencia también va ligada al consumo. Como en cualquier otro aparato eléctrico deberás de tener en cuenta la calificación energética si quieres que este pueda gastar menos. Los microondas económicos de Amazon más eficientes serán un poco más caros, por lo que también tendrás que tener en cuenta este aspecto.

Finalmente, valora si cuenta con luz interior o no. No todos los microondas sencillos de Amazon cuentan con esta función, por lo que puede que te resulte más o menos interesante que la incorpore.

Política comercial okshopping