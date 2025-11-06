La mesa de comedor que siempre quisiste para tus cenas en familia es esta que IKEA ha rebajado 100€

Te has cansado de tu antigua mesita y quieres que tu salón tenga otro color, que podáis sentaros todos mientras coméis o cenáis sin estar apretados. ¿Has echado un vistazo a la Mesa de comedor Skogsta? Con unas medidas de 235 x 100 cm, tablero de acacia maciza y estructura de acero galvanizado, es la mesa que tu comedor necesita tanto por tamaño como por diseño y materiales. Además, ¡ahora tiene un descuento de 100 € en IKEA!

Una mesa ideal para hasta 8 comensales a la que vas a dar mucho uso en ocasiones especiales, en tu día a día, con amigos o con familia. Es perfecta.

Por qué la recomendamos

El tablero está hecho de madera de acacia real, resistente tanto al agua como a los rayones.

Sus medidas dan para hasta 8 comensales. Es perfecta para reuniones con familia o amigos.

Su diseño natural y veteado se oscurece con el tiempo, dándole un toque aún más elegante.

Para limpiarla, solo necesitas pasar un paño húmedo y secar con uno seco.

Comprar en IKEA por ( 449 € ) 349 €

Mesa de comedor Skogsta

La Mesa de comedor Skogsta ha sido diseñada con una intención clara: ser el centro perfecto para reunirse en familia, sea en un hogar o incluso en un negocio. Es una mesa muy sólida, práctica y atemporal, que derrocha calidez gracias a la acacia maciza de su tablero, y una resistencia de lo más sorprendente. Está pensada para acompañarte durante muchos años, y su vetado hace que cada mesa sea única. Además, no solo es bonita; también es práctica, porque su estructura de acero galvanizado se puede complementar con protectores autoadhesivos para que las patas no dejen marcas en el suelo.

Tiene unas medidas que encajan en la mayoría de salones. Si este año quieres celebrar las navidades en tu casa, esta mesa es la opción perfecta.

Esto opinan quienes la tienen

Tanto su diseño como su robustez son lo que más gusta a quienes la tienen, que destacan además el toque elegante que da a los espacios. Puedes leer algunas reseñas de la mesa Skogsta a cotinuación:

«Me encanta. Es muy elegante y ese toque de manera que tiene hace ver mi salón muy elegante. Es que la adoro. Me encanta.»

«Tenemos esta mesa desde hace un año y tres meses. Ha sido una compra de 10. Compramos también un banco de la misma serie para cuando vienen más invitados a casa.»

«Mesa robusta con precioso diseño, queda estupenda para grandes espacios»

Además de esta oferta, IKEA te ofrece la posibilidad de enviar la mesa a tu domicilio, o de ir a recogerla directamente a cualquiera de sus establecimientos. Tú eliges.

