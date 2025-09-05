Ocupan muy poco, pesan lo que quieras y no ocupan espacio: Amazon hunde el precio de estas mancuernas ajustables con una rebaja de casi 50 €

No tienes tiempo para ir al gimnasio y estás buscando opciones para entrenar en casa. Lo cierto es que hay infinidad de opciones, pero, si quieres ahorrar espacio sin renunciar a posibilidades al entrenar, no hay nada como las Mancuernas ajustables Bowflex SelectTech. ¿Qué son exactamente? Pues una mancuerna a la que le puedes ajustar el peso como quieras, haciendo lo mismo que 6 pesas diferentes, pero ocupando solo el espacio de una.

Tiene un dial con el que eliges peso entre 3,5 y 18 kilos sin tener que quitar o poner nada, funciona sin hacer apenas ruido y es muy robusta y fácil de coger. Viene genial para hacer diferentes rutinas de entrenamiento en casa, y además, ahora mismo está rebajada de casi 209 € a menos de 160 €.

Por qué te las recomendamos

Los 6 niveles de peso son fáciles de seleccionar, y sirven para hacer muchos ejercicios diferentes.

Ahorra mucho espacio, ya que hace lo mismo que 6 pesas, pero solo en una.

El recubrimiento especial que tiene hace que suene mucho menos y que, en caso de caída, no dañe el suelo.

El mango está hecho para ser ergonómico y facilitar enormemente el agarre.

Por supuesto que lo mejor de las Mancuernas ajustables Bowflex SelectTech es que no necesitas tener varias pesas rusas para entrenarte. Hace lo mismo que varias, ocupando muchísimo menios espacio. El otro punto que hace a esta propuesta tan especial es su versatilidad: la puedes usar para hacer swings, peso muerto, sentadillas, press de hombro y hasta rutinas HIIT más completas, ejercitando además todo el cuerpo con ella.

El sistema de selección de peso que tiene es muy cómodo, ya que solo tienes que girar el dial y tienes el peso que quieres, sin perder tiempo alguno. Además, como tiene ese recubrimiento, no hay ruidos metálicos al moverla o colocarla. En definitiva, es buenísima para entrenar en casa, sobre todo si tienes poco espacio y no quieres molestar a los demás.

¿Qué opinan quienes las usan?

El ahorro de espacio, el poco ruido, la versatilidad para entrenar… Estas son solo algunas de las razones que han llevado a las más de 9.300 reseñas de estas mancuernas ajustables a darle una nota media de 4,6 sobre 5. Si quieres, puedes leer algunas a continuación:

«Son robustas, de buena calidad, no molestan en absoluto a la hora de hacer ejercicio. Si estás dudando en comprarlas: no lo dudes.»

«Mancuernas muy útiles si quieres ahorrarte espacio y cuotas de gimnasio. Llegan hasta 24 kg y se regulan fácilmente.»

«La comodidad de tener varias mancuernas en una te permite ahorrar mucho espacio. Tras 2 meses de uso diario, sin problema»

