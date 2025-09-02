No hay pelo ni peinado que se resista a este secador de pelo que Dyson acaba de rebajar 80 €

Ni todos los pelos son iguales, ni todos los secadores lo son. Esa es la razón por la que llevas tanto tiempo buscando un secador que pueda domar tu rebelde pelo a la vez que lo cuida. Y también es la razón por la que el Secador de pelo Dyson Supersonic Nural es justo lo que buscas: es un secador profesional que reduce el frizz, evita daños por calor, consigue resultados de peluquería… ¡y tiene 80 € de descuento!

Tengas el pelo corto o largo, liso o rizado, suave o rebelde, este secador siempre funciona. Usa una tecnología propia con la que genera mucho más aire y controla mejor la temperatura, dando la combinación perfecta de fuerza y calor que necesitas para experimentar cuanto quieras con tu pelo.

Por qué te lo recomendamos

Mantiene el cuero cabelludo hidratado a pesar de secar a máxima potencia y controla el calor para no dañarlo.

Pesa solo 650 gramos y tiene un cable larguísimo de más de 2,5 metros.

Apaga la función de calor en cuanto detecta que has dejado de usarlo.

Cuenta con 4 modos de calor diferentes y 3 velocidades entre las que escoger en cada uno.

Secador de pelo Dyson Supersonic Nural

Los sensores inteligentes con los que cuenta el Secador de pelo Dyson Supersonic Nural son una de sus grandes ventajas frente a otros modelos. Tiene 1600 W de potencia y un flujo de aire de más de 13 litros por segundo que ajusta perfectamente a tus necesidades, ya que aprende cuáles son tus preferencias para que no tengas que perder tiempo con configuraciones. Lo pones en marcha y a usarlo tal y como necesitas.

Además, incluye accesorios como el difusor, la boquilla concentradora o la boquilla para cuero cabelludo sensible para que aproveches aún más sus posibilidades, y todo esto con iones para evitar el encrespamiento. Con todo esto, lo ligero y lo fácil de usar que es, viene bien para cualquier tipo de pelo, sobre todo si es rebelde y quieres probar nuevos peinados.

¿Qué opinan sus compradores?

La web de Dyson contiene más de 1.100 reseñas de este secador de pelo, con una valoración media de 4,5 sobre 5. Como puedes ver en las opiniones que hemos recopilado, es un modelo que convence por los buenos resultados que da y lo fácil de usar que es:

«El pelo me queda peinado muchos más días que antes. La verdad que es una inversión pero me alegro he haberlo hecho.»

«Deja el pelo como si se hubiese pasado la plancha liso y brillante. Sinceramente merece la pena por el ahorro en tiempo y lo bien que deja el pelo.»

«Me está encantando como deja el pelo rizado. Es muy cómodo de utilizar y de guardar.»

Dyson hace muy pocas rebajas, por eso, oportunidades como este descuento de 80 € deben aprovecharse. Si lo pides ya, llegará a tu domicilio en un plazo máximo de 72 horas.

