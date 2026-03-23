Este televisor TCL de 75 pulgadas tiene 4K, casi sin bordes y un descuentazo que está arrasando

¿Buscando una buena tele para tu salón? Deja de buscar, porque te traemos un modelo que es grande, tiene resolución 4K y un precio que suena a cuento. La Smart TV TCL 75C9K, modelo con panel Mini-LED, control por voz, sistema operativo avanzado, resolucion 4K y 75 pulgadas de tamaño, está rebajada 900 € en Worten ahora mismo. Es un auténtico chollazo.

El tipo de televisor que todo salón necesita. Vivas solo o en familia, la quieras para ver películas, series o jugar a videojuegos. Da igual, va genial en todos los casos.

¿Por qué recomendamos esta Smart TV?

Su panel Mini LED controla tan bien la luz que consigue unos contrastes de blancos y negros soberbios.

Cuenta con una resolución 4K UHD perfecta para sus 75 pulgadas de tamaño.

Tiene reconocimiento de voz para manejarla con tan solo hablar.

El diseño sin marcos logra envolverte mucho más con todo el contenido que ves o juegas.

Comprar en Worten por ( 2499 € ) 1599 €

Smart TV TCL 75C9K

Además del enorme tamaño de su panel, lo mejor de la Smart TV TCL 75C9K es lo bien que se ve. Cuesta mucho menos que otros televisores de alta gama y luce prácticamente igual que ellos gracias a su panel Mini LED. Da igual si ves fútbol, una película o juegas a un videojuego, porque todo luce con colores y contrastes muy fuertes, a resolución 4K y fluidísimo, de hecho apenas tiene input-lag, lo que es ideal para los más jugones. Además, se puede controlar por voz si lo prefieres, para no tener que tocar siquiera el mando, y cuenta con todas las apps que puedas imaginar gracias a su sistema operativo integrado. Lo tiene todo, y lo que es mejor, por mucho menos dinero que otros televisores.

Es la televisión que tu salón necesita, así de sencillo. Se ve y suena genial, va perfecta para gaming y sobre todo para películas.

Esto opinan quienes la tienen ya

Para los usuarios que la tienen, esta tele es como un modelo de gama alta, pero mucho más barato. Están encantados con su panel por lo colorido y brillante que es, como también por su diseño sin biseles. Aquí puedes leer algunas reseñas:

«Mini-LED de gama alta con brillo muy potente, contraste profundo y colores vivos, ideal para cine y gaming gracias a su alta tasa de refresco y bajo input-lag.»

«Este televisor es excelente tanto en imagen como en sonido. Muy contento con la compra.»

«Este televisor es más que excelente. La calidad de imagen es asombrosa, desde la nitidez y los colores hasta la fluidez del movimiento. La ausencia de biseles en la pantalla da la sensación de estar en un cine privado.»

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Entrega gratuita en un plazo de entre 1 y 2 días laborables con servicio de instalación opcional y recogida y reciclaje gratis de tu anterior modelo, devolución gratuita en 30 días y un descuento extra del 5% si compras algo más. ¿Te animas?

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