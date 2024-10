Este es el ratón inalámbrico más vendido de Amazon y te lo puedes llevar por menos de 9€: ¡Aprovecha esta oferta!

No necesitas cables para tener un buen ratón que sea duradero, ergonómico y versátil. Es imposible controlar bien un PC si no cuentas con este accesorio imprescindible, y has visto que el tuyo ya está llegando a un punto en el que no puede más. Por eso estás buscando un ratón nuevo y por eso el ratón inalámbrico que te traemos de la marca Ugreen es justo lo que necesitas. Este modelo no solo es ergonómico e inalámbrico, sino que además cuenta con un precio tan bajo que parece imposible.

Amazon ha rebajado el Ratón Inalámbrico Ugreen con un descuento del 25% por tiempo limitado. Es el modelo más vendido actualmente en esta tienda online, y no es para menos. Cuenta con opciones de ajuste de sensibilidad, numerosos botones, un diseño ergonómico ambidiestro y, además, te lo puedes llevar por menos de 9 € gracias a la rebaja de la que dispone. Si todavía no lo tienes claro para lanzarte a por él, sigue leyendo. Vamos a terminar de despejar tus dudas.

Comprar en Amazon por ( 11,99 ) 8,99€

Olvídate de los cables. El Ratón Inalámbrico Ugreen es una opción perfecta si buscas comodidad y eficiencia al trabajar con tu PC, jugar o navegar. Tiene una conexión inalámbrica de 2,4 GHz que maximiza su alcance y minimiza su retardo. Además, es compatible con una gran cantidad de dispositivos gracias al dongle USB inalámbrico que le acompaña. Agilidad en la respuesta, versatilidad en las conexiones y un alcance de hasta 15 metros hacen que sea una de las mejores propuestas de este tipo disponibles. Aunque hay más. Ugreen ha apostado por un diseño ergonómico que encaja incluso con los usuarios de manos grandes, ofreciendo comodidad y reduciendo al máximo la fatiga incluso en las sesiones de uso más intensivas. Tiene una forma que mejora el agarre a la vez que minimiza la tensión en la mano, consiguiendo así que las molestias se anulen prácticamente. Por otra parte, no requiere instalación alguna gracias a su sistema Plug & Play. Por eso puedes usarlo en tantos dispositivos diferentes sin problema. Comprar en Amazon por ( 11,99 ) 8,99€ Por supuesto, permite ajustar el DPI, ofreciendo cuatro niveles diferentes a escoger entre 1000 y 1600 DPI, permitiendo un control preciso y ajustable a cada caso. Por otra parte, incluye 5 botones funcionales que elevan la productividad al ofrecer más funciones y formas de interactuar con tu ordenador o dispositivo. Apuesta por la versatilidad en todos los frentes, como también por la conectividad y las facilidades. Aunque uno de los puntos por los que más apuesta es por el precio. Si aprovechas esta oferta de Amazon, puedes llevarte ya este ratón sin cable por tan solo 8,99 €. Es una cifra irrisoria para todo lo que ofrece. ¡Así que date prisa!

