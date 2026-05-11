Este móvil de Realme tiene cámara de 200 MP, batería de 7000 mAh y 512 GB, y cuesta mucho menos de lo que imaginas

Encontrar un buen móvil es difícil. O las prestaciones no están a la altura o el precio se dispara. Por suerte, si estás en esa tesitura, el Realme 16 Pro+ te va a encantar. Este teléfono Android viene equipado hasta arriba con procesador de 8 núcleos, 12 GB de RAM, 512 GB de memoria, cámara de 200 MP y batería de 7000 mAh. Es muy potente, y lo mejor de todo es que está rebajado a 431 €.

No vas a ver otro como él en esa horquilla de precio. Se codea con los modelos de gama alta sin miedo y cumple con cualquier tipo de uso. Sea para tu día a día o para un enfoque más profesional, no te va a decepcionar.

¿Por qué comprar este móvil de Realme?

La cámara de 200 MP tiene doble estabilización óptica y es capaz de grabar a 4K/60 FPS con una calidad que no tiene nada que envidiar a iPhone.

Tiene una batería de 7000 mAh que aguanta hasta dos días de uso sin despeinarse, y se carga en menos de una hora.

Su pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas se ve ultranítida y muy fluida con sus 144 Hz.

Tiene 12 GB de RAM y 512 GB de memoria. De sobra para lo que quieras.

Comprar en AliExpress por ( 784,07 € ) 431,31 €

Realme 16 Pro+

El sistema de cámaras del Realme 16 Pro+ es lo primero que te va a atraer de este teléfono, y con razón. Pocas veces encuentras un móvil con 200 MP en el sensor principal, estabilización óptica y calidad de vídeo profesional. De hecho, tiene una cámara de selfie de 50 MP que graba a 4K y hace palidecer a cualquier otro teléfono que haya en el mercado. Además, es un teléfono potente y con memoria de sobra (12 GB + 512 GB), así que no se te queda corto ni cuando abres varias apps ni cuando grabas y haces fotos sin parar. De hecho, está pensado para eso, y para pasar mucho tiempo fuera de casa. Su batería aguanta dos días de uso sin problemas, incluso jugando bastantes horas. No es de los que te deja tirado cuando estás de viaje, precisamente.

Con esas prestaciones, se puede decir sin miedo que es un teléfono móvil todoterreno. Sea para jugar, para ver series, para echar fotos o incluso para crear contenido, da unos resultados soberbios. Por ese precio, no encontrarás nada igual.

¿Qué dicen las reseñas del Realme 16 Pro+?

El Realme 16 Pro+ tiene muy buenas reseñas en todas las tiendas, principalmente por la relación calidad-precio que tiene. A los usuarios les sorprende muchísimo, como puedes ver en las opiniones que hemos recopilado:

«Realmente es muy bueno el teléfono. El precio es super accesible, de hecho sorprende la calidad-precio que ofrece.»

Cosas a destacar es su pantalla, se ven muy bien los colores y la calidad de la imagen. Buen diseño y l.»

Cosas a destacar es su pantalla, se ven muy bien los colores y la calidad de la imagen. Buen diseño y l.» «Siempre se me cae y me ha aguantado mucho tiempo, la cámara está bien para tomar fotos decentes.»

«Excelente pantalla y muy buena cámara. Es un móvil muy bueno para lo que cuesta.»

Comprar en AliExpress por ( 784,07 € ) 431,31 €

AliExpress sorprende bastante con la entrega de este portátil, porque tarda solo dos días en mandarlo a tu domicilio. Además, tiene devolución gratuita durante 15 días. Si quieres aprovechar para cambiar de móvil, es el momento.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping