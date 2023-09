Oferta: ¡estas botas camperas de Nike para niños tienen un descuentazo del 55%!

El estilo deportivo puede ir de la mano del estilo más rural cuando hablamos de calzado. Nike, una marca más que conocida por todo su abanico de productos de moda deportiva, tiene también sitio para el calzado infantil más versátil. De hecho, en su catálogo podemos encontrar algunas de las mejores botas camperas para niños a precios sorprendentemente bajos. ¿Estabas pensando en comprar unas botas Nike para niños? Pues no busques más, porque aquí tienes una oportunidad única.

Oportunidad que te va a permitir comprar las Botas Nike Woodside 2 por menos de 50 € gracias a un descuento del 55% disponible solo por tiempo limitado. En la tienda oficial de Nike han decidido tirar la casa por la ventana con esta promoción que te ofrece un calzado estiloso, con materiales de calidad y con la comodidad y seguridad por bandera a un precio único. ¿Te interesa, pero necesitas saber más? No te preocupes. Sigue leyendo para descubrirlo todo sobre estas botas infantiles.

Comprar en Nike por ( 109,99 € ) 49,47 €

Que el frío no impida a los pequeños disfrutar de un buen paseo, al menos no por culpa de los pies. Con esa premisa se presentan las Botas Nike Woodside 2, un calzado ACG que viene con un cálido forro interior y un acolchado ideal en la zona del tobillo para que el frío no se cuele en los pies, ni tampoco el peligro de sufrir torceduras. Su prioridad es la protección, aunque no puede evitar hacerlo con estilo con esa combinación de colores otoñales que utiliza.

Combina la piel sintética con la auténtica para ofrecer una durabilidad y sujeción únicas. Además, la parte superior tiene un revestimiento de goma que impide el paso del agua cuando el mal tiempo hace acto de presencia. Su suela exterior está hecha totalmente en goma con diseño tipo gofre. Así, además de tener una mayor vida útil, permite un agarre total incluso en tierra mojada o repleta de hojas empapadas. No importará la superficie, porque tus niños tendrán una pisada sólida y segura.

De hecho, además del agarre en la pisada, esta también es excepcionalmente suave gracias a la mediasuela de espuma con la que cuenta, que ofrece una amortiguación ligera e ideal para la intensidad de los pequeños. En definitiva, estas botas de Nike para niños son una compra ideal de cara al otoño y al invierno, y más con este precio. ¡Te las puedes llevar a casa pagando solo 49,47 € gracias a esta oferta especial!

