El Amazon Ring ahora tirado de precio: hazte ya con él por menos de 36 € con este ofertón

No hay nada peor que estar en el baño y que llamen a la puerta, o que tengas que bajar varias plantas para contestar. Es algo que pasa a menudo, y que se puede solucionar fácilmente si tienes el Interfono Inteligente Amazon Ring. Este sistema automatiza tu interfono y lo vuelve inteligente, permitiéndote conectarlo con Alexa, controlarlo con el móvil y hasta responder o ver quién llama sin tener que estar en casa. Una solución que, además, ahora tienes rebajada a tan solo 35 € frente a los 100 € que suele rondar.

Es el chollo que te hará la vida más fácil, sobre todo si pasas mucho tiempo fuera de casa, vives solo y tienen que traerte algo, o si deben ir familiares o amigos y no tienes llaves para dejarles. Te da control total sobre la puerta de casa estés donde estés.

Por qué la recomendamos

Te permite abrir la puerta de casa en remoto con tan solo pulsar un botón en tu teléfono.

Con él puedes comunicarte con quien llame a casa mediante videollamada, como si estuvieras al porterillo.

Se instala muy fácilmente y sin necesidad de obras.

Se puede conectar con Alexa para control por voz y tiene llaves virtuales para que puedas gestionar el acceso de quien quieras.

Interfono Inteligente Amazon Ring

Lo que hace tan especial al Interfono Inteligente Amazon Ring es que te permite controlar quién entra a casa aunque estés en la otra punta del mundo, ya que se conecta con tu smartphone. No solo la instalación es sencilla, ya que no requiere obras, sino que además te ayuda a despreocuparte por esos paquetes que tienen que llegar, ya que puedes ver quién llama, hablar con él y permitir que pase, o no. Te hace la vida mucho más fácil.

Es perfecto si pasas mucho tiempo fuera de casa y tienes que esperar a que llegue algo, o si tienes familiares que deben entrar y quieres permitirles la entrada sin tener que darles las llaves. Además, se puede conectar con Alexa. Es el siguiente paso para la domótica de tu hogar.

Esto opinan quienes lo tienen

Desde la fácil instalación hasta la comodidad de poder hablar con quien llama a la puerta aunque estés en otro país. Si echas un vistazo a las reseñas del Amazon Ring que hemos recopilado, verás que esto es lo que más convence a quienes lo tienen:

«Podría ser un capricho pero es de esos productos que te facilitan la vida, poder abrir o contestar desde cualquier lugar o abrir la puerta del portal nada más llegar.»

«Recomendable 100% , es muy buena opción para los que estamos fuera de casa y desde traer cartas o paquetería puedes hablar con ellos como si estuvieses en casa.»

«Funciona de maravilla. Es muy útil para abrir la puerta del portal y poder hablar con la persona que llama. Muy fácil la instalación.»

Con esta oferta de Amazon, además del ahorro en dinero, también ahorrarás en tiempo, ya que la tienda puede llevarte el interfono a casa en tan solo 24 horas. ¡Aprovecha!

