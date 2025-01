Las 10 mejores bases de maquillaje del 2025 para un look natural

Sabemos lo frustrante que puede ser terminar de maquillarte y encontrarte la cara parcheada o que aparezcan esas molestas pelotillas. Pero esto es algo que no te ocurrirá con las mejores bases de maquillaje que te traemos. Ofrecen el equilibrio entre cobertura, duración y naturalidad a veces parece imposible de lograr. Ya sea que busques un acabado mate impecable que mantenga a raya los brillos, o prefieras un toque luminoso que realce tu belleza natural, la base adecuada te hará sentir segura y radiante. Hoy en día, las mejores bases no solo cubren imperfecciones, sino que también cuidan tu piel, aporta hidratación, protección contra factores externos como la luz UV, y lo mejor, una sensación ligera que dura todo el día.

Al momento de elegir un producto, es importante tener en cuenta tu estilo de vida y las necesidades específicas de tu piel. Si te preocupa que el maquillaje no aguante el ritmo de un día ajetreado, marcas como Maybelline ofrecen fórmulas de larga duración que se mantienen intactas frente al calor, la humedad e incluso el sudor. ¿Prefieres una fórmula más ligera que permita a tu piel respirar? Fenty Beauty y Lancôme tienen opciones que brindan un acabado natural con ingredientes que hidratan y protegen sin obstruir los poros. Además, con una variedad de tonos tan amplia, siempre habrá un match perfecto para ti.

La Light Reflecting Foundation de NARS no solo es una base de maquillaje, es una innovadora fusión que cuida tu piel y realza su luminosidad natural. Su fórmula, ligera como una pluma, no solo suaviza los poros, sino que también difumina imperfecciones y atenúa el enrojecimiento y las manchas, para dejar un acabado natural e impecable.

Con su uso continuo, en tan solo seis semanas notarás una mejora visible en la luminosidad de tu piel, incluso cuando ya te hayas desmaquillado. Además, su fórmula protege contra las agresiones externas como la luz azul, y deja la piel hidratada. Y lo mejor es que puedes elegir entre 36 tonos diferentes para encontrar el que mejor se adapte a tu piel.

Comprar en Sephora

El renovado Teint Idôle Ultra Wear ofrece una fijación de 24 horas con un acabado «segunda piel» que combina alta cobertura y un confort extremo, gracias a la innovadora tecnología Airwear™. Su acabado mate natural se adapta sin esfuerzo a cualquier tipo de piel, desde las secas hasta las más grasas.

Con una fórmula enriquecida con ácido hialurónico y un 81 % de sérum, este fondo de maquillaje no solo cubre imperfecciones, sino que también hidrata y protege la piel con un SPF 35. Diseñado para todos los tonos y subtonos de piel, desde las más claras hasta las más oscuras, utiliza pigmentos de azul ultramar y óxidos verdes para lograr el tono perfecto.

Comprar en Sephora

La base de maquillaje Eaze Drop de Fenty Beauty es la opción perfecta para quienes buscan una piel lisa y radiante, sin esfuerzo. Este fluido con color, creado por Rihanna, se adapta a cualquier tono de piel gracias a sus 25 tonos universales, con una cobertura ajustable de ligera a media que se difumina a la perfección.

Enriquecida con el complejo HydraBlend, hidrata y alisa la piel al instante. Su fórmula es resistente al agua, la transpiración y las transferencias, lo que garantiza una durabilidad excepcional. Eaze Drop es ideal para quienes desean un acabado fresco, hidratado y sin complicaciones. Además, es vegana y está elaborada con ingredientes de origen natural.

Comprar en Sephora

Si lo que buscas es una cobertura duradera y resistente, la base de maquillaje Superstay Active Wear 30H de Maybelline New York es para ti. Con su fórmula waterproof de alta cobertura, desafía roces, agua y sudor, y sigue impecable hasta 30 horas. Aporta un acabado mate natural que evita el efecto máscara y se siente ligera en la piel.

Además, es muy fácil de aplicar, pues solo necesitas unas gotas que se extienden con los dedos, como si fuera una crema hidratante. Su textura ligera y su fórmula dermatológicamente testada la hacen ideal para el uso diario, además de estar disponible en una amplia gama de tonos.

Comprar en Amazon

Kind & Free de Rimmel deja una piel radiante y saludable con un toque de hidratación. Su fórmula ligera, elaborada con un 77 % de ingredientes de origen natural, hidrata y unifica la piel sin obstruir los poros, para un acabado fresco y natural.

Enriquecida con un complejo antioxidante que incluye vitamina E, Pro-vitamina B5 y aloe vera, esta base no solo mejora la apariencia de la piel, sino que también la nutre y protege. Es apta para pieles sensibles y su envase está hecho con materiales reciclados.

Comprar en Amazon

¿Calor, humedad, ejercicio? No hay problema con Makeup Bare with Me, la base de maquillaje que asegura una piel impecable todo el día. Con su fórmula de larga duración, ofrece una cobertura media a completa, según tus necesidades, y se mantiene intacta hasta 12 horas sin desvanecerse ni moverse.

Esta base controla la grasa y deja la piel uniforme y con un acabado semimate natural, para quienes huyen de la sensación pesada. Diseñada para resistir los rigores del día, no se derrite con el calor ni la humedad.

Comprar en Amazon

Lo más innovador de esta base es su fórmula, compuesta por un 86 % de ingredientes activos que hidratan, rellenan y revitalizan la piel desde el primer uso. La base está enriquecida con HYDRA SKIN BOOSTER™, un complejo de biopolímeros y ácido hialurónico que proporciona 24 horas de hidratación continua, que deja la piel fresca y permite que respire.

HD Skin Hydra Glow también refleja nuestro compromiso con el medio ambiente: su envase está hecho con materiales reciclables y biológicos, y la fórmula es completamente vegana, sin ingredientes de origen animal.

Comprar en Sephora

La base de maquillaje ColorStay de Revlon es perfecta para pieles mixtas y grasas, con una fórmula diseñada para ofrecer hasta 24 horas de duración impecable. Resistente al calor, sudor, humedad y agua, su acabado mate suave se adapta a los movimientos de la piel para que luzcas un look fresco y sin brillos.

Enriquecida con vitamina E antioxidante, esta base combate los radicales libres y factores medioambientales, mientras que los polvos multiminerales controlan la grasa y minimizan los poros.

Comprar en Amazon

La base líquida Lasting Performance de Max Factor es la opción perfecta para quienes buscan una cobertura ligera pero de larga duración. Resiste el día a día gracias a su fórmula a prueba de roces y garantiza un acabado impecable sin obstruir los poros.

Además, no contiene aceites ni fragancias, lo que la convierte en una opción ideal para pieles mixtas o sensibles. Con esta base, podrás disfrutar de una piel uniforme y cómoda durante todo el día, sin preocuparte por retoques.

Comprar en Amazon

Luce una tez luminosa y radiante con esta base de maquillaje hidratante, diseñada para todos los tonos de piel. Si buscas un aspecto fresco y natural, esta fórmula de larga duración y cobertura media es la clave para un brillo saludable que resiste el paso del tiempo.

Hidrata y mejora el aspecto de la piel desde la primera aplicación, mientras combate la transpiración, la humedad y las transferencias. Gracias a su textura ligera y su efecto segunda piel, aporta luminosidad sin sensación grasa, controla el exceso de sebo y reduce los brillos de inmediato.

Comprar en Sephora

Las mejores bases de maquillaje ofrecen una cobertura duradera, hidratación y luminosidad. Son capaces de adaptarse a cada tipo de piel, para dejar un acabado natural y radiante que resiste cualquier desafío del día.

Política comercial okshopping