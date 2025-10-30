Los musicales que conquistan Madrid este octubre

Los musicales en Madrid llegan para mostrar talento, innovación y espectáculo. Cuatro producciones de gran formato Houdini, Raffaella, Wicked y Cenicienta transforman los escenarios de la capital en un universo de fantasía y emoción. Desde la historia del mago más célebre de todos los tiempos hasta la reinvención moderna de un clásico, los musicales que arrasan en octubre prometen una temporada inolvidable para los amantes del teatro.

Houdini, un musical mágico

Tras su exitoso estreno en Italia, llega a Madrid «Houdini, un musical mágico», el primer espectáculo que fusiona un gran show de magia con un musical de gran formato. Basado en la vida real de Harry Houdini, considerado el mago más grande de todos los tiempos, esta producción ofrece una experiencia sin precedentes: más de veinte grandes ilusiones, algunas nunca antes realizadas en escena, entre ellas la impactante aparición de un elefante.

Con el mismo director que El Fantasma de la Ópera, «Houdini» combina emoción, riesgo y una historia profundamente humana. El musical no solo celebra la figura de Houdini, sino que también invita al espectador a reflexionar sobre el precio de la fama, el sacrificio personal, así como el poder del asombro. Con luces espectaculares y una música envolvente, el Teatro Calderón se transforma en un escenario donde la magia y el teatro se juntan para crear una experiencia única.

Raffaella, el musical

En el Teatro Capitol, «Raffaella» brilla con luz propia. Un homenaje vibrante y colorido a la carrera de Raffaella Carrà, la artista italiana que conquistó al mundo con energía, su carisma y sus canciones míticas. El espectáculo está lleno de coreografías y vestuarios deslumbrantes, el musical recorre los momentos más importantes de la vida de Rafaella, desde sus comienzos hasta sus logros y reconocimiento como icono internacional. Narrado con ternura, humor e ironía, retrata desafíos personales y profesionales de la artista, todo ello acompañado por sus temas musicales más icónicos.

Cada escena está pensada para despertar la emoción del público que se verá en un viaje lleno de color, nostalgia y alegría. «Raffaella, el musical» no solo es un tributo, sino una celebración de la libertad, la pasión y la autenticidad que definieron a una estrella eterna.

Wicked, El musical

El Nuevo Teatro Alcalá acoge «Wicked, el musical», una de las producciones más esperadas del año. Esta historia revela lo que ocurrió mucho antes de que Dorothy llegara al mundo de Oz: el origen de las brujas más famosas del universo literario. La trama se centra en Elphaba, una joven de piel verde esmeralda, apasionada y rebelde, cuyo talento la convierte en blanco de prejuicios, y en Glinda, la brillante y ambiciosa bruja que representa la perfección social. Una historia que enseña sobre la amistad, la identidad y el poder de ser diferente. «Wicked» combina una partitura impresionante con escenografía espectacular y un mensaje que conecta con el público contemporáneo, demostrando que los cuentos clásicos aún tienen mucho que decir.

Cenicienta, El musical

«Cenicienta, el musical» en el Teatro Coliseum y ya apunta a convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada. Este musical producido por Stage Entertainment, tendrá la mezcla entre el cuento original con su esencia romántica y modernidad con un nuevo enfoque actual donde veremos a la protagonista con una voz fuerte y decidida.

La nueva versión por Douglas Carter, incorporá materiales narrativos y personajes reinterpretados. Aunque la partitura original se compuso en 1957 para televisión, el resultado es un musical contemporáneo lleno de humor, emoción y con un mensaje sobre el empoderamiento de la mujer. «Cenicienta, el musical» reimagina el clásico desde una perspectiva moderna, en la que la protagonista no solo sueña con el amor, sino también con su propio destino.

Una temporada que marca ritmo

Los musicales que dominan octubre en Madrid no solo confirman el excelente momento que vive el teatro musical en la capital, sino que consolidan su papel como motor cultural y turístico. Desde la magia e ilusión de Houdini, hasta la energía contagiosa de Raffaella, pasando por Wicked y la reinvención de Cenicienta, pero todos con un mismo objetivo: emocionar y sorprender al espectador.

Con producciones que innovan, talento interpretativo y un alto nivel artístico, octubre se despide dejando tras de sí un mensaje claro: la magia del teatro sigue viva, y en cada escenario madrileño brilla más que nunca.