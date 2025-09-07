Madrid se prepara para acoger el festival Madrid Live Experience del 20 al 30 de septiembre

Septiembre se podría definir perfectamente como el mes de la vuelta a la rutina, ese momento donde muchas personas acuden a las oficinas y algunas otras toman el relevo para descansar de los primeros. Eso es algo que las ciudades lo saben y es por ello que aprovechan para atraer turistas. Madrid hará lo suyo albergando el Madrid Live Experience del 20 al 30 de septiembre.

El festival madrileño regresa al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío del 24 al 30 de septiembre de 2025 con un nuevo programa de conciertos exclusivos. Una cita a la que acudirán músicos como Crystal Fighters, Pedro Guerra o Javier Ruibal, entre otros.

El programa del evento también cuenta con la participación del grupo musical Marlon que continúa con la gira de su disco “Que se caiga el cielo”. Un concierto en el que tampoco faltarán los temas más conocidos de la banda que está revolucionando el pop/rock en español.

También tomará parte el músico Coque Malla, conocido por ser el líder del grupo de rock Los Ronaldos entre 1987 y 1998. El artista ofrecerá una actuación en formato íntimo donde interpretará los mejores temas de su repertorio. Otro de los que también aportará ruido en las calles madrileñas es Kiki Morente con un concierto donde rinde homenaje al cante y a las raíces.

Agenda del evento

La agenda del festival empezará el 24 de septiembre y abrirá con Crystal Fighters con su energía única. El día 25 será el turno de Pedro Guerra y Javier Ruibal, seguidos por Las Migas el día 26. Para los más pequeños, el 27 llega Pica-Pica con Hola Caracola, y el 28 por la mañana actuará Fetén Fetén, mientras que por la noche sonará Marlon. El 29 será protagonista Coque Malla y el 30 cerrará Kiki Morente. Una cita imprescindible para los amantes de la música en directo.

Cómo llegar

El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, sede del evento Madrid Live Experience, se encuentra en la Cuesta de San Vicente, 44, en pleno centro de Madrid, junto a la antigua Estación del Norte. Llegar a las instalaciones es muy sencillo gracias a su excelente conexión con el transporte público.

Además se puede acceder usando metro a través de las líneas 6, 10 o el ramal Ópera, todas con parada en la estación Príncipe Pío, situada a pocos metros del teatro. Si prefieres el Cercanías, las líneas C1, C7 y C10 también llegan a la misma estación. Además, numerosas líneas de autobuses urbanos (3, 25, 33, 39, 41, 46, 62, 75, 138, 148, C1, C2, N18, N19, N20) y autobuses interurbanos tienen parada en el intercambiador de Príncipe Pío, lo que ofrece múltiples opciones para desplazarte. Si se opta por acudir en coche, el teatro cuenta con aparcamiento cercano, como el Parking Indigo ubicado en el centro comercial Príncipe Pío, con acceso directo.

Una cita que sin duda estará marcada en el calendario de muchos madrileños, y también de otros ciudadanos que acudan a la ciudad madrileña a lo largo de esos días. Una experiencia que combinará magia, ambiente con música para hacer más fácil la vuelta a la rutina llenando de ruido las calles madrileñas.

Artículo escrito por Pedro Rosell.

