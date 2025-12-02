Madrid inaugura el Salón del Videojuego con estrellas históricas del sector

Madrid volverá a convertirse en un punto de encuentro imprescindible para los amantes del videojuego. Tras varios años sin un evento de gran formato dedicado al gaming, La Nave de Villaverde acogerá los días 6 y 7 de diciembre la primera edición del Salón del Videojuego de Madrid, una feria que aspira a consolidarse como referencia nacional y que reunirá a más de 40 expositores de distintas comunidades autónomas. Con más de 6.000 metros cuadrados repletos de actividades, el certamen pretende ofrecer una experiencia que combine ocio, divulgación, aprendizaje y exhibición para visitantes de todas las edades.

Según explica José Ángel Ciudad, organizador del encuentro, la feria nace con la intención de cubrir un vacío evidente en la agenda cultural de la ciudad. “Madrid llevaba más de un lustro sin un gran evento de videojuegos y queríamos devolver a los jugadores, profesionales y familias un espacio en el que reencontrarse con la cultura del gaming”, señala. Su propuesta se apoya en un programa amplio y variado donde caben desde torneos y conciertos hasta zonas de juego libre, talleres o conferencias especializadas.

Un recorrido a lo largo de la historia del videojuego

El objetivo es que cualquier visitante encuentre su propio lugar: quienes buscan una experiencia nostálgica, quienes acuden con niños y quieren compartir su pasión, o quienes simplemente desean probar novedades y recordar títulos que marcaron su infancia. La feria quiere construirse como un espacio intergeneracional, donde coincidan veteranos, curiosos y nuevos jugadores.

Formación, debates y divulgación para todos los perfiles

La dimensión formativa tendrá un peso destacado. En el auditorio principal, con más de 800 metros cuadrados y cinco salas temáticas, va a acoger conferencias y charlas impartidas por profesionales del periodismo y del desarrollo especializado en España. Estas sesiones van a abordar distintos aspectos dentro de la industria, desde narrativa y narrativa hasta creación artística, procesos de producción o tendencias de mercado. Además, el programa incluye también talleres prácticos y espacios donde estudios independientes podrán conversar con el público y presentar.

Yuzo Koshiro y John Romero

En esta primera edición, la presencia de dos figuras legendarias del sector se ha convertido en uno de los mayores atractivos: El compositor japonés Yuzo Koshiro, creador de bandas sonoras emblemáticas como The Revenge of Shinobi Streets of Rage, o ActRaiser, va a ofrecer un concierto especial donde va a interpretar en directo algunos de sus temas más clásicos y célebres. Además, también va a participar en una conferencia donde repasará su impacto en la música para videojuegos así como su trayectoria.

Por otro, el diseñador John Romero, uno de los nombres más influyentes en la historia del shooter en primera persona, también estará presente. Cocreador de títulos como Doom, Quake y Wolfenstein 3D, Romero firmará productos, mantendrá encuentros con los asistentes y aportará su visión sobre cuatro décadas de trabajo que han redefinido para siempre el videojuego moderno.

Ambos tendrán su propio espacio dentro del recinto, en el que se podrán adquirir artículos oficiales, solicitar firmas y participar en sesiones abiertas al público. La organización considera su presencia un homenaje a la historia del videojuego y un guiño a distintas generaciones de jugadores.

Un evento pensado para aprender, compartir y aprender

El Salón del Videojuego va a ofrecer varias zonas específicas para que cada persona pueda disfrutar completamente del fin de semana a su manera. La sección de expositores se dividirá entre la zona comercial, donde será posible encontrar títulos retro y novedades, y el área dedicada a estudios de desarrollo, que mostrarán sus últimos avances. También se grabarán pódcasts en directo y se celebrarán competiciones para quienes quieran poner a prueba sus habilidades.

Para Ciudad, el objetivo es claro: “Queremos que la feria sea algo más que un espacio para jugar. Buscamos que sea un lugar para aprender, descubrir, conectar con la historia del videojuego y celebrar el talento creativo que hay en España”. La organización insiste en su voluntad de construir un evento que aúne diversión y conocimiento, y que propicie un ambiente inclusivo en el que convivan familias, aficionados, expertos y nuevos jugadores.

El Salón del Videojuego de Madrid abrirá sus puertas el 6 y 7 de diciembre, entre las 10.00 y las 20.00 horas, en La Nave de Villaverde (calle Cifuentes 5). Las entradas están disponibles desde 15,99 euros.