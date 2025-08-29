Estos son los estrenos de cine del 29 de agosto que no te puedes perder

Llegamos a las últimas semanas del verano, ese momento en que cada uno de nosotros se empieza a mentalizar sobre la vuelta a la rutina, recordando los días pasados en la arena, en la montaña o incluso en el campo. Para algunas personas, planes que consideraban ficción acabaron convirtiéndose en bonitas anécdotas. La vuelta al día a día puede ser dura, pero existe una serie de hábitos para hacer más agradable esta vuelta a escena: reencuentro con amigos, ir al bar de toda la vida o sumergirte en la sala del cine viendo uno de sus estrenos. Esta semana tendrán lugar algunas películas que no te puedes perder.

A pesar de que se trata de un plan que cada vez va a menos —es una realidad que las salas cada vez están más vacías que nunca—, el cine sigue estando ahí como uno de los planes que jamás fallan. Esta semana la cartelera viene cargada de estrenos para todos los públicos —acción, animadas para los más pequeños de las casas, drama y thriller para aquellos que necesitan adrenalina— con el objetivo de volver a llenar poco a poco las butacas de los cines.

Olivia Colman y Benedict Cumberbatch protagonizan “Los Rose”

Llega a los cines «Los Rose», una comedia dramática dirigida por Jay Roach que promete emociones intensas y humor afilado. La película, protagonizada por Olivia Colman, Benedict Cumberbatch y Andy Samberg, explora las tensiones y rivalidades dentro de una familia aparentemente perfecta, que se ve envuelta en una serie de conflictos inesperados. Con un guión ingenioso y un reparto de primer nivel, Los Rose combina sátira y drama en una historia sobre el amor, el poder y la lucha por el control. Una cita imperdible para los amantes del cine inteligente.

Diversión y aventuras en “Campamento Garra de Oso”

Se trata de una comedia familiar dirigida por Silvia Quer que promete risas y momentos entrañables. Protagonizada por Anabel Alonso, Elisabet Casanovas y Edu Soto, la historia sigue a un grupo de niños y monitores en un campamento lleno de travesuras, retos inesperados y situaciones disparatadas. Con un tono fresco y optimista, la película busca conquistar tanto a los más pequeños como a los adultos con su humor y mensajes sobre la amistad y el trabajo en equipo. Una propuesta ideal para disfrutar en familia en estas vacaciones.

Tensión al límite en “Sin oxígeno”

Llega a la gran pantalla “Sin oxígeno», un thriller dirigido por Alex Parkinson que pondrá a prueba la resistencia humana. Con Woody Harrelson, Simu Liu y Finn Cole al frente del reparto, la película narra una angustiante lucha por la supervivencia tras un accidente submarino que deja a un grupo atrapado sin posibilidad de escape. Entre la falta de oxígeno y la presión del océano, cada segundo cuenta. Con una dirección intensa y un guion cargado de suspense, Sin oxígeno promete mantener al espectador al borde del asiento hasta el último minuto.

Romance y fantasía en “Amor en cuatro letras”

Se estrena “Amor en cuatro letras”, un drama romántico con tintes de fantasía dirigido por Polly Steele. Con un reparto estelar encabezado por Pierce Brosnan, Helena Bonham Carter y Gabriel Byrne, la película adapta la aclamada novela homónima, llevando a la pantalla una historia sobre el destino, el amor y las segundas oportunidades. Ambientada en paisajes irlandeses de ensueño, la cinta combina emoción, poesía visual y diálogos cargados de sensibilidad. Una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia cinematográfica mágica y conmovedora.

Los estrenos del 29 de agosto ofrecen un abanico de géneros que aseguran diversión y entretenimiento. Ya sea en familia, en pareja o en solitario, el cine sigue siendo un plan infalible. No dejes pasar la oportunidad de llenar las salas y vivir estas historias en la gran pantalla.