El sitio de tu casa donde tienes que poner el árbol de Navidad para atraer dinero, según el Feng Shui

Cada año se repite el mismo ritual: sacamos el árbol de Navidad del trastero, desenredamos las luces con paciencia y colocamos los adornos. Pero, para el Feng Shui, poner el árbol de Navidad no es simplemente una cuestión estética; es un acto energético que puede influir en nuestra prosperidad económica. Aunque solemos situarlo donde no obstaculice el paso o mejor encaje con los muebles, esta filosofía milenaria insiste en que el lugar es muy importante. Si buscas abundancia y nuevas oportunidades para 2026, la ubicación puede convertirse en tu mejor aliada.

Para el Feng Shui, todos los objetos emiten y dirigen energía, y el árbol es un elemento muy activo, ya que atrae movimiento, luz, atención y simbolismo. Además, representa el crecimiento y la expansión; la forma triangular apunta hacia arriba, favoreciendo metas y ambiciones. Por otro lado, pertenece al elemento madera, asociado a la abundancia y la prosperidad. Finalmente, la luz y el brillo de los adornos guardan relación con las oportunidades y la claridad mental. Por eso, al colocar el árbol de Navidad en el lugar adecuado, éste actúa como un «reactivador energético»,

El mejor sitio para poner el árbol de Navidad según el Feng Shui

Si quieres que tu árbol de Navidad atraiga dinero, el Feng Shui señala que debes ponerlo en la parte sureste de la casa o del salón, conocida como la «zona de la abundancia» en el mapa Bagua. El sureste vibra especialmente con el elemento madera, y el árbol se integra perfectamente en esta energía sin crear conflicto.

Ahora bien, si el sureste está ocupado o no encaja con la distribución, puedes optar por el este, que favorece el crecimiento a nivel personal y profesional, o el sur, que potencia el reconocimiento. Estas dos zonas también armonizan muy bien con el árbol. Lo más importante es que recuerdes estas tres reglas:

Evita el norte si quieres atraer dinero, porque el norte pertenece al elemento agua, incompatible con madera.

No lo pongas detrás de una puerta, ya que bloquea el paso de la energía.

Evita los pasillos estrechos, porque la energía fluye demasiado rápido y no se retiene la prosperidad.

Los colores del árbol

Una vez elegido el lugar, llega el momento clave: los colores. El Feng Shui recomienda determinadas tonalidades para activar la zona de la riqueza. El verde y el dorado es la combinación ganadora para atraer dinero y prosperidad: el verde representa crecimiento y expansión, mientras que el dorado simboliza la riqueza.

Para potenciar las oportunidades, el rojo es una apuesta segura; aumenta la vitalidad, acelera los cambios y activa el movimiento económico. Mientras, el púrpura es el color de la prosperidad; el Feng Shui lo considera un color espiritual relacionado con la riqueza que fluye sin esfuerzo.

Por último, hay una serie de adornos que simbolizan la abundancia según los principios de esta disciplina: monedas chinas, lazos rojos, campanitas (llaman al chi positivo), estrellas (guían las oportunidades) Sin embargo, siempre deben integrarse de forma estética, sin saturar.

Cómo potenciar la energía del árbol

Si quieres multiplicar su efecto, puedes acompañarlo con un cuenco con una naranja abierta por la mitad, que representa riqueza y buena fortuna. Un jarrón con bambú de la suerte también es una buena opción, ya que refuerza la madera y la expansión. Una vela dorada (sin que esté pegada al árbol) activa la energía y la claridad mental, y un pequeño espejo detrás del árbol multiplica simbólicamente la riqueza y las oportunidades.

Lo que nunca debes hacer

El Feng Shui es muy claro cuando se trata de mantener la energía positiva en el hogar, especialmente en épocas como la Navidad. Cada detalle cuenta, desde la ubicación del árbol hasta cómo decoras sus ramas y luces: