Tragedia en Inglaterra: investigan la muerte del portero Josh Travis a los 14 años

El fútbol inglés llora la muerte de Josh Travis, ex portero adolescente de la cantera del Nottingham Forest, que ha fallecido a los 14 años. El club de la Premier League está de luto y se mostró consternado por la trágica noticia, al igual que el equipo en el que militaba actualmente. Todavía se desconoce de manera oficial la causa del fallecimiento, aunque las primeras informaciones apuntan que fue atropellado por un tren.

«Todos en el Nottingham Forest estamos profundamente tristes al enterarnos del trágico fallecimiento de nuestro ex portero de la cantera, Josh Travis. Acompañamos en nuestros pensamientos a su familia y amigos en este momento tan difícil», compartió el club inglés a través de sus canales oficiales con un comunicado. Además del Nottingham Forest, que transmitió sus «más sinceras condolencias a los amigos y familiares de Josh», su capitán Ryan Yates comentó la publicación de Instagram un emoticono para lamentar la pérdida del joven guardameta.

El Aspire FC, equipo en el que jugaba en la categoría sub-15, también está consternado por su pérdida. «Con la bendición de sus padres, todos en el Aspire FC estamos devastados por el fallecimiento de nuestro portero sub-15, Josh Travis», afirmó su equipo técnico lamentando la prematura pérdida del portero de 14 años, que ha dejado un gran vacío entre su familia y seres queridos.

Según las primeras informaciones de la prensa inglesa, Josh Travis fue atropellado por un tren en Burton Joyce, Nottinghamshire, y murió en el acto. La muerte del adolescente no se considera sospechosa, aunque la División de Investigación de Accidentes Ferroviarios (RAIB) indicó que estaba realizando una «investigación preliminar» del incidente.

Se realizaron varios homenajes con decenas de mensajes florales depositados en el paso a nivel del sendero Chestnut Grove, que ha estado cerrado al público. En un comunicado compartido por BTP, la familia de Joshua declaró: «Josh era un chico con una energía increíble para la vida, una sonrisa contagiosa y traviesa, una mirada amable y brillante, y muchísimo amor para dar. Deja un vacío en nuestras vidas que es y siempre será imposible de llenar, y lo extrañaremos por siempre».