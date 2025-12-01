La multinacional farmacéutica Bayer ha distinguido a Iberdrola con el Bayer Procurement Decarbonization Accelerator Award por su papel impulsor de la electrificación industrial mediante soluciones innovadoras y tecnologías limpias.

Este reconocimiento destaca la contribución de la eléctrica española a los objetivos europeos de descarbonización a través de acuerdos estratégicos que transforman los procesos productivos del sector farmacéutico. La alianza entre ambas compañías ha dado lugar a proyectos pioneros que marcan hitos en la transición energética industrial en España.

Sostenibilidad, eficiencia y emisiones

El premio de Bayer distingue a aquellos socios clave que contribuyen a la sostenibilidad, eficiencia y reducción de emisiones de sus operaciones mediante energías renovables y tecnologías limpias.

En el caso de Iberdrola, la farmacéutica alemana ha valorado especialmente los diferentes acuerdos orientados a la electrificación de sus procesos productivos. Entre ellos destaca el acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA) que marcó un hito como el primer contrato de este tipo firmado por una empresa farmacéutica en España.

Suministro renovable

Gracias a este contrato, Iberdrola suministra electricidad renovable desde la planta fotovoltaica Francisco Pizarro, ubicada en Cáceres, a nueve centros de Bayer distribuidos por España.

Esta instalación solar permite a la multinacional farmacéutica consumir energía 100% limpia, con precio fijo y a largo plazo, aportando estabilidad y competitividad a sus operaciones. Ambas compañías también mantienen acuerdos similares en otros países europeos, como Italia, donde la energía procede de la planta de Montefiascone.

Calor industrial

Este año, Bayer e Iberdrola han estrechado su colaboración estratégica con otra iniciativa pionera: el primer proyecto de suministro de calor industrial en España mediante un Heat Purchase Agreement.

Este acuerdo contempla la electrificación de la planta de Bayer en La Felguera, Asturias, donde se produce todo el ácido acetilsalicílico necesario para fabricar aspirinas. El proyecto transformará la energía renovable suministrada en vapor mediante un sistema innovador de almacenamiento térmico con sales fundidas, lo que permitirá reducir la emisión de 8.000 toneladas de CO₂ al año.

Descarbonización industrial

Los procesos industriales representan el 25% del consumo energético en la Unión Europea, y la mayoría del calor se genera todavía con combustibles fósiles.

Electrificar estas actividades resulta clave para reducir emisiones y disminuir la dependencia de mercados volátiles de combustibles fósiles. En este contexto, la electrificación de la demanda industrial se ha convertido en un factor fundamental para avanzar hacia un modelo energético seguro, autosuficiente, competitivo y sostenible.

Iberdrola impulsa esta transformación dentro de su plan estratégico, que incluye inversiones en redes eléctricas, generación renovable, almacenamiento y soluciones adaptadas a clientes industriales. Entre las soluciones que ofrece la compañía destacan el suministro de electricidad renovable mediante contratos PPA, la infraestructura para vehículos eléctricos y tecnologías para calor descarbonizado como calderas eléctricas, bombas de calor de alta temperatura y sistemas de almacenamiento térmico.

Liderazgo europeo

Iberdrola lidera, de hecho, el mercado europeo de compraventa de energía, según el informe Pexapark Renewables Market Outlook 2025. Los contratos PPA permiten a las empresas consumir energía limpia con precio fijo y a largo plazo, una herramienta que aporta estabilidad económica y competitividad. Además, esta fórmula contractual favorece la descarbonización industrial y contribuye significativamente a la reducción de emisiones de CO₂ en sectores clave de la economía europea.

Con más de 120.000 millones de euros de capitalización, Iberdrola es la mayor compañía eléctrica de Europa y una de las dos mayores a nivel mundial. El grupo da servicio a más de 100 millones de personas en todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 44.000 empleados.

Desde 2001, Iberdrola ha invertido más de 175.000 millones de euros en redes eléctricas, energías renovables y almacenamiento de energía para contribuir a la creación de un modelo energético basado en la electrificación.