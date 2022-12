Tras llegar las 00:00 y estrenar el 2023, muchas son las personas que seguramente se van a dirigir hacia una discoteca o una macrofiesta para comenzar el año por todo lo alto bailando y disfrutando de la fiesta, pero también el día de Año Nuevo supone una oportunidad de disfrutar si tenemos en cuenta que es día festivo en toda España. Por este motivo, queremos proponerte algunos planes que no puedes dejar escapar y que se dan en las principales ciudades de nuestro país. Estos son los mejores planes para el día de Año Nuevo en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Los mejores planes de Año Nuevo

Descubre los planes para celebrar este 1 de enero en las principales ciudades españolas. Planes que de alguna manera puedes buscar (aunque adaptados) en tu ciudad o municipio. Deja de lado propósitos como ponerte a dieta o apuntarte al gimnasio, o dejar de fumar. Hoy todavía tienes tiempo para disfrutar de los tuyos con estos planes.

Madrid

Comenzamos en Madrid y con un buen desayuno en la mítica chocolatería San Ginés, que abre las 24 horas del día todo el año. Quizás los mejores churros con chocolate de todo Madrid los comerás aquí de modo que no lo dudes y comienza así el 1 de enero.

Tras desayunar, nada como dar un paseo por la capital en especial por el el Retiro, así como Madrid Río, llegar hasta la Casa de Campo o adentrarse entre los árboles del parque del Oeste.

Puedes también comer en alguno de los muchos restaurantes de Madrid, pero en el caso de que vuelvas a casa a comer para la comida de Año Nuevo y busques un plan de tarde nada como acudir al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío donde por tercer año consecutivo podremos disfrutar del Concierto de Año Nuevo o también como no, puedes acudir a ver algunos de los musicales de la Gran Vía de Madrid como El Rey León, We Will Rock You o Tina, que se despide de la capital el 8 de enero.

Barcelona

En Barcelona podemos comenzar el año refrescándonos en el mar y es que como cada año, el Club Natació Atlètic Barceloneta organiza el evento «Primer baño del año solidario» que se celebra en la playa de San Sebastián a las 12:00 horas y al que te puedes inscribir previo pago de 3 euros. Todo lo recaudado este año irá a una organización de afectados por la fibromialgia.

Y ya que te bañas en la playa, nada como elegir comer una paella en algunos de los restaurantes marítimos de la ciudad condal comoLa Barraca (en el paseo marítimo de la Barceloneta, 1) o la Base By Farré, (cerca de la Base Náutica Municipal).

Por la tarde puedes disfrutar de un paseo por la Rambla de Barcelona o también, visitar algunos de sus mejores monumentos, como la Sagrada Familia o la Pedrera.

Valencia

En Valencia, el 1 de enero podemos disfrutar de planes muy familiares como Expojove, la gran feria de la Infancia y la Juventud que durará hasta el 4 de enero y en el que podemos encontrar talleres de todo tipo para los niños.

También, puedes acudir a ver la exposición Photo Ark que es la exposición de fotografías de especies en peligro de extinción más grande que jamás se haya hecho. Joel Sartore, fotógrafo de National Geographic, es el autor de todas las fotografías. La exposición puede verse en el Movistar Experience Valencia de Carrer de Ribera, 1.

Y también con los niños puedes disfrutar este 1 de enero de la Feria de Atracciones del puerto de Valencia con atracciones para niños de todas las edades y también para adultos.

Sevilla

La capital hispalense se llena también de los mejores planes para este 1 de enero. Entre los que más destacan, Sevilla on Ice, el espectáculo para poder disfrutar de la Navidad, patinando, además de encontrar otras atracciones que estará disponible hasta el 8 de enero.

Y si os gustan los videojuegos, nada como empezar el 2023 en ArcadePlanet, el mayor salón de videojuegos de España, que además cuenta con las máquinas arcade exclusivas que no encontrarás en ningún otro lugar.