Roberto Bautista entra en juego en el Mallorca Championships

La jornada de hoy martes pondrá el foco en la pista central con el esperado debut del castellonense Roberto Bautista Agut, séptimo cabeza de serie, que viene de alcanzar las semifinales en Queen’s tras firmar una de sus mejores semanas del año. Bautista se medirá al argentino Tomás Martín Etcheverry a partir de las 13h. Por la tarde será el turno del segundo cabeza de serie, Felix Auger-Aliassime, que buscará confirmar su condición de favorito ante el francés Rinderknech.

La segunda jornada del cuadro principal en el Mallorca Championships presented by ecotrans Group estuvo ayer marcada por la irrupción de jóvenes talentos, la eliminación de los representantes españoles y una cifra histórica en el cuadro de dobles.

Roman Safiullin abrió la jornada en la Grandstand con una sólida victoria ante el quinto cabeza de serie, el francés Alexandre Muller, por 7-6(5), 7-5. El jugador ruso, que ya dominaba el cara a cara entre ambos, mostró mayor determinación en los momentos clave para imponerse por cuarta vez en cuatro enfrentamientos.

Más tarde, el francés Arthur Rinderknech y el bosnio Damir Dzumhur protagonizaron uno de los partidos más igualados del día. Tras más de dos horas y media de juego, Rinderknech selló su pase a segunda ronda por 6-4, 4-6, 7-5 en un encuentro repleto de alternativas y decididos intercambios desde el fondo de la pista.

En cuanto a las jóvenes promesas, el serbio Hamad Medjedovic confirmó las buenas sensaciones que viene dejando sobre hierba con una contundente victoria por 6-0, 6-4 frente al estadounidense Nishesh Basavareddy, que accedió al cuadro desde la fase previa. También avanzó Ethan Quinn, su compatriota y compañero en la fase clasificatoria, que no dio opciones al argentino Ugo Carabelli (6-3, 6-2).

Uno de los momentos más esperados llegó en el último turno de la pista central, con el enfrentamiento entre los dos únicos adolescentes del cuadro. El estadounidense Learner Tien, de 19 años, impuso su mayor experiencia y potencia ante el joven alemán Justin Engel, de 17, por un doble 6-4. Un duelo con sabor a futuro que se convierte ya en el más joven de la historia del torneo.

En el plano nacional, la jornada no trajo buenas noticias para el tenis español. Jaume Munar y Pedro Martínez se despidieron en su debut, superados por el canadiense Gabriel Diallo y el francés Corentin Moutet respectivamente. Ambos encuentros dejaron momentos de calidad, pero sin premio para los locales.

En el cuadro de dobles, el brasileño Marcelo Melo alcanzó un hito mayúsculo: su victoria número 650 en el circuito ATP. Lo logró junto a su compatriota Rafael Matos tras imponerse a Ivan Dodig y Orlando Luz, sumando una nueva página dorada a su extensa trayectoria profesional.

Orden de juego

Center Court (desde las 13:00)

– Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs [7] Roberto Bautista Agut (ESP)

– Not before 15:30 – [6] Gabriel Diallo (CAN) vs Laslo Djere (SRB)

– Not before 18:00 – Arthur Rinderknech (FRA) vs [2] Felix Auger-Aliassime (CAN)

Grandstand (desde las 12:00)

– [Q] Bernard Tomic (AUS) vs [WC] Rinky Hijikata (AUS)

– Roman Safiullin vs Hamad Medjedovic (SRB)

– Not before 15:00 – [Q] Ethan Quinn (USA) vs [4] Tallon Griekspoor (NED)

Court 1 (desde las 12:00)

– Benjamin Bonzi (FRA) vs [Q] Brandon Holt (USA)

– Francisco Cabral (POR) / Lucas Miedler (AUT) vs [3] Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG)

– Not before 15:00 – [1] Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) vs Guido Andreozzi (ARG) / Theo Arribage (FRA)

Court 2 (desde las 13:00)

– Alexander Erler (AUT) / Constantin Frantzen (GER) vs Santiago Gonzalez (MEX) / Austin Krajicek (USA)

– Not before 15:00 – Skander Mansouri (TUN) / Nikola Mektic (CRO) vs Alex Michelsen (USA) / Learner Tien (USA)