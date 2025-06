Mario Vaquerizo se va de España y manda un mensaje a Alaska que deja claro cómo está su relación

La historia de amor entre Mario Vaquerizo y Alaska ha sido, desde sus inicios, una mezcla de complicidad, fidelidad a prueba de todo y una exposición pública que han manejado a su manera. La pareja, que lleva décadas compartiendo vida, escenario y filosofía, vuelve a demostrar que su vínculo sentimental permanece intacto, incluso cuando están separados por miles de kilómetros. Esta vez, la razón no es una gira ni un evento profesional, sino un viaje personal que ha llevado al cantante de Nancys Rubias a cruzar el continente hasta África, justo en una fecha que ambos solían compartir: el cumpleaños de Alaska.

El pasado 13 de junio, Alaska cumplió 62 años. A diferencia de otras ocasiones, este aniversario llegó con una notable ausencia: la de Mario, quien no pudo estar físicamente presente debido a la travesía que está realizando por tierras africanas. Sin embargo, la distancia no fue obstáculo para que él le dedicara unas palabras cargadas de afecto y ternura que dejaron claro lo esencial: su unión está más viva que nunca. Mario está fuera de España, pero ha enviado un mensaje que destapa cómo está su relación con la cantante.

«Amor mío, desde este lugar tan lejano, que estoy muy seguro que te encantaría, te deseo feliz cumpleaños», escribió en su perfil de Instagram. La felicitación, más que un simple gesto, se convirtió en una prueba de cómo han logrado mantener su relación sólida, pese a los rumores que cada cierto tiempo circulan. Y lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el detalle revelador que Mario dejó caer en su texto: «En todos estos años juntos es la primera vez que no paso tu día contigo».

Así está la relación de Mario Vaquerizo y Alaska

Con esta confesión, el artista deja entrever que, en más de dos décadas de relación, nunca habían estado separados un 13 de junio. El mensaje continuaba con una mezcla de humor y emoción: «La casita donde estoy alojado la voy a ocupar para que sea nuestra. Y eso que no creo en la ocupación, pero sí en lo mucho que te quiero. Felicidades, mi pequeña estrella».

La respuesta de Alaska no tardó en llegar, sumándose también a esa narrativa afectiva y demostrando, una vez más, la complicidad entre ambos. «Qué bonita casita, mi amor. Pásalo en grande en este viaje tan bonito e interesante, ojalá estar allí, pero el don de la bilocación no lo he conseguido en estos 62 años. A tu regreso celebramos. Te quiero».

Las imágenes que Mario ha estado compartiendo en sus redes sociales muestran que el viaje es también una experiencia vital, una oportunidad para reencontrarse consigo mismo, lejos de la rutina, de los platós y de los compromisos profesionales. Desde rincones llenos de naturaleza hasta momentos de introspección, el artista ha querido registrar cada instante como si se tratara de un diario abierto a sus seguidores.

Utilizando Instagram como ventana directa a su mundo, Vaquerizo ha documentado su paso por lugares desconocidos para muchos. Entre paisajes exóticos, calles llenas de vida y escenas de tranquilidad, se muestra cómodo, feliz y especialmente activo. En sus publicaciones ha dejado claro que se lo está «pasando bomba», algo que no sorprende a quienes conocen su carácter festivo y su habilidad para disfrutar de cualquier experiencia, por extravagante que sea.

Mario Vaquerizo ya está recuperado

Este viaje también marca un momento simbólico en la recuperación completa del cantante. Cabe recordar que, hace apenas unos meses, Mario sufrió un accidente escénico que causó gran inquietud entre sus seguidores. Durante un concierto con Nancys Rubias, el artista se precipitó al suelo desde el escenario, provocándose lesiones cervicales que le obligaron a llevar un collarín durante varias semanas. Además, se enfrentó a dificultades visuales que le obligaron a pausar temporalmente sus compromisos.

Afortunadamente, aquella etapa de dolor y preocupación ha quedado atrás. La energía con la que está viviendo esta nueva aventura da fe de su buena forma física y de su deseo de seguir explorando el mundo con entusiasmo. Este renacimiento personal coincide con un momento de tranquilidad en su relación con Alaska, lo que demuestra que, aunque haya distancias físicas, el vínculo afectivo entre ambos continúa siendo una constante irrompible.

Pese a que la imagen de Mario y Alaska ha estado siempre muy vinculada al universo del espectáculo, lo cierto es que han sabido construir una relación a su manera, ajena a los convencionalismos. Ambos han cultivado un estilo de vida donde el respeto por los espacios individuales ha sido tan importante como el tiempo compartido. Por eso, lejos de ser un problema, este viaje refuerza la idea de que el amor también se expresa en la libertad y en la confianza mutua.

La manera en la que han gestionado este cumpleaños separados es solo una muestra más del equilibrio que mantienen. La distancia, lejos de generar dudas, ha servido para que ambos vuelvan a dejar claro cuánto se quieren. En un mundo donde todo se analiza al detalle y cualquier ausencia da pie a especulaciones, ellos han preferido zanjar rumores con gestos sinceros y declaraciones directas. Sin necesidad de escándalos.