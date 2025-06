‘MasterChef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 23 de junio?

La pasada noche del 23 de junio, los espectadores celebraron la mágica noche de San Juan con la emisión de la semifinal de MasterChef. El popular programa de cocina se encuentra en su gran recta final, por lo que ser expulsado a estas alturas no es plato de buen gusto para nadie. Sin embargo, las normas son las normas y, anoche, un nuevo aspirante tuvo que colgar su delantal. Una despedida que dejó a todos con las emociones a flor de piel y que se disputaban Elena, Ana y Bea. Y es que, las participantes fueron las que peor lograron ejecutar las pruebas propuestas. Por ello, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo Nágera y Jordi Cruz tuvieron que tomar medidas.

La expulsada de la noche no tendría la oportunidad de proclamarse finalista de MasterChef. Por ello, las tres se mostraron muy nerviosas cuando tuvieron que ponerse frente al jurado para escuchar el veredicto final. Pero, tras escuchar las virtudes y los fallos de sus respectivos platos, Pepe Rodríguez entonó su célebre frase y anunció que la expulsada de la noche era Elena. Un veredicto que la concursante aceptó con resignación. Sin embargo, no pudo ocultar su tristeza y llorar al saber que no podría seguir en el programa de La 1 de Televisión Española.

Ana y Bea no dudaron en darle un fuerte abrazo a Elena. Y es que, la tristeza por su marcha era general. Un momento repleto de emociones que también estuvo presente cuando Pepe Rodríguez las felicitó por el buen trabajo realizado en la prueba de eliminación. Pues, sus platos estuvieron bastante bien. Pero, aunque el plato de Elena «tenía más defectillos, tenía mucho mérito».

Antes de irse, Elena quiso decir unas palabras. «Es la segunda vez que me voy, eso no lo puede decir todo el mundo. Estoy feliz por conoceros a todo porque esto es un mundo maravilloso que recomiendo a todo el mundo. Os tengo que dar las gracias, porque esto es brutal. Me voy a comprar todos los aparatos, si alguien quiere patrocinarme», dijo con humor.

Como repescada, Elena quiso hacer una breve comparación del momento que vivió durante su primera expulsión y el que ha vivido en la segunda. «La primera vez me fui muy triste porque fue en el cuarto programa y me quedaban muchas cosas por dar. Pero, esta vez me voy triste, pero muy feliz», confesó emocionada.

Los finalistas de ‘MasterChef 13’

Por lo tanto, los nombres de los finalistas han quedado claros. Ana, Bea, Ismael y Gabriela se disputarán la próxima semana la corona del ganador de MasterChef. Una final donde las emociones no van a faltar y que promete dejarnos momentos que pasarán a la historia. «Va a ser una batalla muy reñida porque los cuatro quieren el trofeo», les comentó Pepe Rodríguez.

Asimismo, antes de colgar su delantal, Elena realizó un pequeño pronóstico respecto a la final. «Gabriela tiene que ganar. No solo por el esfuerzo heroico que está haciendo, que no se ha quejado ni un minuto a pesar de tener a la gorda tan gorda y de tener dos pequeñas», dijo la expulsada. «Quiero que lo haga en un duelo con Beatriz», sentenció.