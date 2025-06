‘MasterChef 13’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 16 de junio?

Cada vez falta menos para conocer el nombre del gran ganador de MasterChef 13. El popular talent culinario se encuentra a muy pocos días de vivir su gran final, por lo que las emociones entre sus aspirantes están a flor de piel. Por lo tanto, a estas alturas del concurso, salir expulsado no es plato de buen gusto para nadie. Sin embargo, el programa debe de continuar y para llegar a esa gran gala final hay que ir anunciando nuevas bajas. De esa manera, la pasada noche del 16 de junio, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz comunicaron que el participante expulsado se quedaría a las puertas de jugar la semifinal de la edición.

Jordi Bordás, conocido por ser el primer español en ganar la Copa del Mundo de pastelería, visitó el programa de La 1 de TVE para presentar su tarta de cacao, almendras y frambuesas. Un postre que tendrían que replicar los aspirantes que tenían el delantal negro y, por lo tanto, se jugaban su permanencia en el formato. «Es una tarta muy compleja de hacer, que marida cacao, almendra y frambuesa. Tiene un crujiente cacao, un bizcocho de cacao, un cremoso de cacao y almendra, un gelificado de frambuesa, una mousse de almendra, una mousse de cacao, y falso caviar de cacao», explicó el repostero. Por lo tanto, y sin ánimos de alargar más el momento, Emilio, Ismael y Ana se pusieron manos a la obra.

Cada uno intentó elaborar el postre a su manera, pero la cara de Emilio era el vivo reflejo de lo nerviosos que estaban. Así pues, y con el tiempo transcurrido, los chefs cataron las elaboraciones. Una serie de cocinados donde el plato de Ana destacó por encima del de sus compañeros. «No me esperaba esto», dijo Jordi Cruz al cortar el dulce.

«Los sabores están clavaditos», comentó Pepe Rodríguez. Pero, el veredicto importante era el de Jordi Bordás, el autor del postre. «Tiene mucho mérito hacer esto. Es muy complicada de hacer incluso para nosotros. Las texturas están superbién», le dijo a la aspirante. Una serie de valoraciones con las que dejaban a Ana fuera de la zona de peligro. Pues, había sido salvada.

Emilio e Ismael se quedaron en el punto de mira de los chefs. Pues, uno de los dos se despediría de MasterChef 13 de manera definitiva. Un adiós que, a estas alturas del concurso, no es fácil. Sin embargo, los miembros del jurado fueron directos al grano y revelaron el nombre del nuevo expulsado de la edición.

¿Quién ha sido el último expulsado de ‘MasterChef 13’?

Lejos de seguir alargando el momento, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz comunicaron que el participante expulsado era Emilio. Una salida que dejó al primer chef muy triste. «Se me va mi cuarto hijo. Vuelas del nido MasterChef, pero tu casa siempre será esta, siempre que quieras», le dijo al expulsado.

Completamente emocionado, Emilio quiso decir unas palabras antes de irse. «Yo entré a este programa, pero sabía poco de cocina, lo que sabe un chaval de 21 años. Me voy con muchos conocimientos y con más confianza, sí, sí. Nunca he aprendido tanto en todos los ámbitos, jamás en la vida, como he aprendido aquí en MasterChef», comenzó diciendo.

«Nunca me habían tratado tan bien en un sitio. Me he sentido como si fuese un hijo», confesó respecto al trato recibido por los chefs. «También mis compañeros, supermega contento por vosotros, y con el corazón lleno», agregó a modo de conclusión.