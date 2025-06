El Manchester City ha abierto conversaciones con el Real Madrid para fichar a Rodrygo Goes. El club blanco espera que la entidad que entrena Pep Guardiola ponga sobre la mesa una oferta de tres cifras para sacar al brasileño del Real Madrid. El jugador, a sus 24 años, vive un momento complicado en el equipo tras ser cuestionado por su rendimiento en los últimos meses.

«Creo que Rodrygo puede ser la gran salida este verano. Se esperará al final del Mundial de Clubes para verlo. El club le ha puesto precio. Es el equipo que siempre le ha querido, aunque le quiere media Europa. El Real Madrid ha tasado al jugador en 100 millones de euros. Podrían bajar a 80 u 85 y el resto pagarlo en cómodos plazos. No sólo se ha interesado el City. El entorno de Rodrygo también tiene una oferta de los de siempre, de Arabia Saudí”, aseguró Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

El club británico parece haber despejado los nubarrones presente sobre su futuro en la Premier League y desde el pasado invierno es uno de los principales actores del mercado de fichajes. Rodrygo siempre ha sido una vieja ambición de un Guardiola que le valora sobremanera tras haberle eliminado en la Champions League de 2022.

El jugador podría tener vía libre en Mánchester no sólo para ser titular, sino para jugar en una banda izquierda donde siempre creyó que rendiría mejor y que actualmente está ocupada en el Real Madrid por Vinicius Jr. Rodrygo, que duda cabe, valora esta oportunidad en un equipo que le ha estado siguiendo en los últimos años.

Además, el City tiene mucho interés en reforzar esa flanco izquierdo tras la caída en desgracia de Grealish y el decepcionante rendimiento de Jeremy Doku. Pep valora mucho la calidad técnica de Rodrygo, pero el Real Madrid no lo pondrá nada fácil y menos para reforzar a un equipo con el que le une una gran rivalidad en los últimos años.

Rodrygo, futuro incierto

Rodrygo Goes tuvo un final de temporada bastante incierto. El brasileño, hasta el inicio del Mundial de Clubes, disputó su último partido en la final de Copa y nunca más volvió a vestirse de corto a las órdenes de Ancelotti. Problemas físicos, anímicos y la falta de un objetivo por el que luchar provocaron que el brasileño, igual que algunos de sus compañeros en el Real Madrid, desaparecieran en el último mes de competición.

Muchos veían a Rodrygo Goes fuera del Real Madrid este verano, pero la llegada de Xabi Alonso y el deseo del brasileño de quedarse, expresado siempre en público y el privado, abrieron un nuevo escenario. El nuevo técnico sacó la cara por él en su presentación y le tildó de jugador importantísimo para el equipo tanto en la etapa pasada coMo para el futuro inmediato.

Xabi Alonso volvió a hablar de la situación de Rodrygo Goes en la previa del partido precisamente ante el Al Hilal, que suponía el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes y la vuelta del brasileño al once titular: «Sé lo que pasó al final de la temporada con Rodrygo. No fue fácil, pero se tomó un tiempo que ha sido bueno. Hablamos y le veo con ganas de disfrutar. Sobre todo, con su calidad. Lo hemos hablado, lo hemos compartido, y ahora toca ponerlo en práctica».

Rodrygo fue titular ante el Al Hilal, dio la asistencia en el gol de Gonzalo pero en el segundo partido del Mundial de Clubes, frente al Pachuca, no jugó un solo minuto y ni siquiera calentó. Xabi Alonso eligió primero a Arda Güler y después a Brahim por delante del brasileño. Esa decisión ha vuelto a reabrir el debate sobre al continuidad del brasileño en el Real Madrid.

De momento, el jugador insiste en quedarse y el club blanco está dispuesto a afrontar cualquier escenario. Eso sí, si Rodrygo se presenta con una oferta de tres cifras como la que pretende hacer el Manchester City, el Madrid estaría dispuesto a abrirle la puerta de salida del Bernabéu.