Koldo García acudió al Supremo con la bolsa de deporte preparada y «sin miedo a la cárcel»

El ex asesor de Ábalos Koldo García bromeó en los pasillos del Tribunal Supremo con que tenía «una bolsa de deporte preparada por si tenía que ir a la cárcel». Fuentes presentes en el interrogatorio aseguran que no tenía miedo de ingresar en prisión, todo lo contrario a Ábalos, que ha acabado declarando para tratar de colaborar con la justicia.

El Tribunal Supremo ha vuelto a vivir una mañana de declaraciones de alto voltaje. El primero por pasar por la sala de vistas ha sido el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que había sido citado a las 10:00 horas por el magistrado Leopoldo Puente, que dirige la causa especial sobre él.

La estrategia de su defensa pasaba por no declarar ante el juez. Tan sólo un día antes, Koldo se había reunido con él para acordar que no debían declarar, sin embargo, sus planes han cambiado sobre la marcha una vez dentro de la sala de vista.

El ex ministro ha manifestado ante el juez, en un primer momento, que su intención era no declarar y que no se encontraba en un buen momento para dar un discurso coherente y que le dejara más tiempo, pero que quería colaborar

Ha sido entonces cuando Ábalos se ha abierto a dar explicaciones y ha tratado de negar las pruebas que sustentaron el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se incluían grabaciones suyas en las que admitía haber cobrado mordidas.

«No me reconozco en la voz, en muchas partes pone inteligible», ha explicado ante el juez. De esta forma, ha rechazado irregularidades en las adjudicaciones que están bajo sospecha en el Supremo y ha defendido que en ningún momento ha cobrado comisiones para amañar contratos de obra pública.

Ábalos también ha dado explicaciones sobre la contratación de Claudia Montes, Miss Asturias 2017, que fue colocada en Logirail, una de las subcontratas de Transportes tras solicitarle ayuda. Ha expuesto que conoció a Montes «en un acto en Gijón».

El ex ministro también se ha pronunciado, entre otros asuntos, sobre las acusaciones vertidas en su contra que apuntan a que habría participado en la colocación de personal en Adif o la Dirección General de Carreteras. Ha señalado que varias personas le contactaron durante su gestión como ministro para pedir puestos, pero que no intervino en ningún caso.

Ábalos sólo ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal. No ha querido responder a su abogado. Al terminar su declaración, se ha celebrado una vista de prisión interesada por la acusación popular unificada en el Partido Popular. El ex ministro ha tenido que esperar a que resolviera el juez en los pasillos. El instructor lo iba a hacer una vez que Koldo terminase su comparecencia.

Koldo García, por su parte, ha llegado al Supremo minutos después de las 11:30 para asistir a su declaración fijada para mediodía. Lo ha hecho después de que su defensa, ejercida por la penalista Leticia de la Hoz, solicitase la suspensión al no haber recibido el sumario al completo. El juez ha denegado su petición, por lo que Koldo ha tenido que acudir al alto tribunal.

En los pasillos del Supremo ha coincidido con el que era su jefe, Ábalos. Fuentes jurídicas aseguran que ambos han hablado en tono amable y distendido.

Las mencionadas voces aseguran que Ábalos estaba abatido, muy cansado y con sueño. Todo lo contrario a Koldo, que ha mostrado que no tenía ningún miedo a entrar en la cárcel, pese a que las acusaciones también pedían prisión provisional para él.

Koldo ha entrado a la sala de vistas y se ha acogido a su derecho a no declarar. Ha esgrimido que lo hacía porque su abogada no tenía acceso a las actuaciones por completo.

Koldo y Ábalos en libertad

El juez, tras una larga deliberación, ha decidido rechazar el ingreso en prisión para Koldo y Ábalos. La Fiscalía proponía dejarles en libertad y ha seguido su criterio.

Además, Leopoldo Puente ha mantenido las cautelares que pesan sobre ambos. Se tratan de la retirada del pasaporte y la obligación de firmar en los tribunales cada quince días. Los dos han salido victoriosos del Supremo, en cuya puerta les esperaba un taxi al que se han subido con sus respectivos abogados.

El próximo lunes será el turno de Santos Cerdán, cuyo abogado ya ha transmitido que tiene intención de declarar.