Consejos para no meter la pata en tu cena de empresa esta Navidad

Tu cena de empresa esta Navidad será como todos los años, pero esta vez, no meterás la pata, vivirás una velada espectacular con estos consejos. Beber de más, quedarse callado toda la noche, equivocarse de mesa o cualquier otro contratiempo son típicos de las cenas de empresa. Para evitar que vivamos esos momentos embarazosos de lo que se habla todo el año, nada mejor que seguir unos consejos básicos. Podremos vivir una cena o comida de lo más especial sin meter la pata esta Navidad.

No meterás la para en tu cena de empresa esta Navidad con estos consejos

La bebida y la comida en exceso no son buenos aliados de una cena de empresa. Aunque haga tres días que no has comido, calma con los canapés o con los entrantes. Ir a por ellos o comerte hasta el plato del vecino puede ser contraproducente, especialmente de cara a la galería. De igual forma que pasarse con las copas de más.

Entre chupito y chupito no intentes arreglar el mundo o responder un correo de trabajo. Cuando estás en una cena de empresa, estás en ella y no en el trabajo. Querer parecer activo puede perjudicarte, especialmente si has bebido de más y metes la pata con uno de tus clientes durante la velada.

No critiques o intentes acabar la jornada como nuevo jefe. No es momento de conspiraciones, ni de cotilleos. Por mucho que se organice la jornada para hablar un poco más de la cuenta, llega un momento en el que tocará volver a la oficina. Si has estado criticando a toda la sección o has manifestado bajo los efectos del alcohol lo mal que te cae esta persona, sufrirás las consecuencias.

Liarse con un compañero de trabajo tampoco es una buena opción. Por mucho que haya feeling y te dejes llevar por las copas de cava del brindis final, las relaciones entre compañeros de trabajo nunca son buenas. Tendrás que vivir y trabajar con la misma persona, algo que puede ser complicado de conseguir.

Nunca hables de política o de temas excesivamente personales. Tu trabajo es tu trabajo, pero no tu vida, el fútbol, la política o determinados comentarios, puedes dejarlos en casa. Será mejor que no compartas más de la cuenta con esas personas con las que convives a diario, pero no forman parte de tu círculo de amigos. Separa la amistad del trabajo.