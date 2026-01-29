Si ves estas manchas en las hojas del jardín, deberías preocuparte: puedes quedarte sin plantas si no actúas

En jardines, terrazas y huertos, la aparición de manchas oscuras en las hojas suele indicar la presencia de hongos. Si no se actúa a tiempo, la planta puede perderse en pocas semanas. Estas enfermedades avanzan con rapidez y afectan primero al follaje más débil.

La humedad y la falta de ventilación suelen ser el detonante. Identificarlas a tiempo es clave para evitar que el problema se extienda al resto del jardín.

Manchas negras en las hojas del jardín: la señal que alerta de una enfermedad grave

La aparición de manchas negras o marrones en las hojas es uno de los síntomas más claros de infección por hongos foliares.

Según detallan los expertos de Massó Garden, estas lesiones suelen tener forma irregular u ovalada y, en fases más avanzadas, muestran anillos concéntricos muy visibles. Este patrón no es casual y permite diferenciar una enfermedad de otros daños menores.

Uno de los patógenos más frecuentes es el hongo Alternaria. Tal y como explica Garden Tech, provoca manchas circulares que pueden ir acompañadas de un borde amarillento.

Con el paso de los días, el tejido central muere, la hoja se debilita y termina cayendo. El problema es progresivo. Comienza en hojas viejas o situadas en la parte inferior y avanza rápidamente si las condiciones son favorables.

Hongos en las plantas: por qué la humedad y la sombra favorecen las manchas foliares

Las enfermedades que causan manchas en las hojas no aparecen por azar. La mayoría de los hongos necesitan humedad constante, temperaturas suaves y poca ventilación para desarrollarse. Zonas sombrías del jardín, macetas demasiado juntas o espacios cerrados son entornos ideales para su propagación.

El sistema de riego es un factor determinante. El riego por aspersión, que mantiene las hojas mojadas durante horas, incrementa notablemente el riesgo de infección.

También influye el exceso de fertilizantes nitrogenados, ya que generan tejidos más tiernos y vulnerables. Además, el estrés causado por calor intenso o falta de nutrientes debilita las defensas naturales de la planta.

Cómo identificar la Alternaria y otras enfermedades que causan manchas en las hojas

No todas las manchas son iguales, y aprender a distinguirlas ayuda a actuar con precisión. En el caso de la Alternaria, las lesiones crecen con rapidez y presentan un aspecto de «diana». Otras enfermedades fúngicas, como mildiu u oídio, pueden coexistir, pero suelen mostrar diferencias en coloración o textura.

Un indicio común es el amarilleo generalizado del follaje antes de la caída de las hojas. Cuando varias plantas cercanas presentan síntomas similares, la probabilidad de una infección fúngica es alta.

En este punto, retrasar la intervención facilita que las esporas se dispersen por el viento, el agua o incluso las herramientas de jardinería.

Tratamiento para las manchas negras en las plantas: qué hacer para no perder el jardín

Según Leroy Merlin, cuando las manchas ya son visibles, la acción inmediata es imprescindible. El primer paso consiste en retirar y destruir todas las partes afectadas. Dejar restos en el suelo favorece que el hongo sobreviva y reaparezca la temporada siguiente.

También es fundamental mejorar las condiciones ambientales: aumentar la exposición solar, espaciar las plantas y favorecer la circulación del aire mediante podas controladas. El riego debe dirigirse al sustrato y realizarse preferentemente por la mañana.

En infecciones avanzadas, los fungicidas específicos son la solución más eficaz.