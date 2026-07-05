Es la planta más demandada en los viveros en verano: espanta a los mosquitos de forma eficaz y perfuma toda la casa

Las altas temperaturas del verano y la humedad en algunas zonas, generan un ambiente ideal para la aparición de mosquitos en jardines, terrazas y también en el interior de los hogares. La molestia que provocan estos insectos es notable y su reproducción se ha convertido en un problema de salud pública, sobre todo el mosquito tigre, una de las especies más invasoras. Por ello, la solución por la que optan cada vez más personas es el uso de plantas aromáticas con propiedades repelentes como la citronela, una planta que se puede cultivar en maceta o directamente en tierra.

¿Qué es la citronela?

La citronela es una planta herbácea característica por su aroma cítrico a limón. Esta especie contiene propiedades repelentes gracias a sus aceites esenciales compuestos como el citronelol y el geraniol. Además, interfieren en el olfato de los mosquitos y dificultan que detecten el olor corporal humano.

El cuidado de la planta

Esta especie requiere de unos cuidados fundamentales como recibir la suficiente luz solar y resguardarse bien del frío. Además, se debe regar de manera regular sin encharcarla. Por eso, recomiendan un sustrato ligero y bien drenado. La forma en la que se cuide esta planta determinará que libere su perfume cítrico que mantiene alejados a los insectos más molestos.

Otras plantas aromáticas

La existencia de otras plantas aromáticas que aportan su perfume contras los mosquitos serían el geranio con aroma a limón que tiene una fragancia que incomoda a estos insectos. Por otro lado, la albahaca y la lavanda también contribuyen. Además, el romero y la menta son plantas que se utilizan sólo para cocinar, sino que cumplen una función protectora en balcones y jardines.

El uso de estas plantas no garantiza una eliminación total, pero reduce casi en su totalidad la presencia de mosquitos en casa de forma natural y sin riesgos tóxicos para la salud.