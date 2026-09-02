Nadie lo vio venir: Puerto Rico introdujo esta especie invasora para combatir las ratas en los campos de azúcar y ahora es el principal foco de rabia

Puerto Rico tiene un problema con las mangostas desde hace décadas. Hace más de un siglo se tomó la decisión de traer de la India a estos animales para poner fin a las plagas de ratas que arrasaban los campos de azúcar y 150 años después ahora se han convertido en un foco de rabia dentro del territorio que Puerto Rico intenta solucionar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la plaga de mangostas en Puerto Rico y la presencia de rabia en el país.

La protagonista de esta historia es la mangosta de la India, conocida como Herpestes auropunctatus, que fue introducida en Puerto Rico durante el siglo XIX con el objetivo de acabar con las plagas de ratas que devoraban los campos de azúcar. Desde el país, con el objetivo de conservar uno de los principales focos de riqueza de la época, tomaron la decisión de importar mangostas procedentes de la India y la decisión no pudo ser peor: este animal se convirtió en una especie invasora que no solucionó el problema con las ratas y además se ha convertido con el paso del tiempo en un foco de rabia.

Y el plan fracasó por un motivo claro que los especialistas en la materia vieron ya sobre el campo y tarde como para frenar el desastre. Después de ser lanzadas al campo, se comprobó que las ratas que arrasaban los cañaberales tenían hábitos nocturnos, mientras que las mangostas realizaban su tarea durante el día. Así que, lejos de acabar con las plagas de roedores, el problema se agravó después de que esta especie invasora aprendiera a sobrevivir cazando aves, anfibios y reptiles locales.

La especie invasora de Puerto Rico

Para más inri. Ya asentada en territorio ajeno, la mangosta también se ha convertido con el paso de los años en un gran foco de rabia en Puerto Rico. Según estudios recientes, estos animales concentran el 70% de los casos de rabia que se producen en la zona y a día de hoy se está encontrando una solución a un problema que copó portadas después de la muerte de un ciudadano por una mordedura de este animal.

Un hombre de 54 años que vivía en el sureste de Puerto Rico murió a causa de la rabia después de recibir una mordedura de mangosta. Tras este hecho, comenzó a sufrir fiebre y dificultad para tragar para acabar falleciendo en el hospital a causa de una parada cardiaca, confirmando las autoridades que había fallecido a causa de la rabia, enfermedad que transmiten cuatro de cada diez mangostas en Puerto Rico en la actualidad.

Así que siglo y medio después, Puerto Rico ha dejado de ser una potencia mundial en lo que respecta a la exportación a la industria azucarera, que prácticamente ha desaparecido en el país, y además tiene que afrontar una alerta sanitaria por el foco de rabia que ha originado la especie que debía acabar con el problema de las ratas. Una mala decisión que ha marcado el futuro de un país que sigue trabajando en cómo atajar el problema.