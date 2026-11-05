Crece la preocupación entre los biólogos: Aparece en un embalse catalán una medusa china invasora de 400 tentáculos que pone en riesgo la cadena trófica del ecosistema

El Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalidad ha confirmado la presencia de la medusa de agua dulce Craspedacusta sowerbii en el embalse de la Llosa del Cavall, en el municipio de Navès (Lérida). Esta especie, de sólo unos dos centímetros, es originaria de China.

Los agentes lo comunicaron el 3 de noviembre en su cuenta de X. Según explicaron, la medusa «puede alterar las cadenas tróficas» y tiene «gran capacidad colonizadora», por lo que piden desinfectar las embarcaciones que pasen por el pantano.

Así han confirmado los Agentes Rurales la medusa invasora en el Solsonés

El aviso de los agentes no aclara cuándo se vieron los primeros ejemplares ni quién los encontró. Sí deja claro que la presencia de la especie está confirmada en este embalse del Solsonés.

No es la primera vez que esta medusa aparece en Cataluña. Según la ficha del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), se observó por primera vez en España en 1968, en el embalse de Sau (Barcelona), y probablemente llegó con plantas acuáticas ornamentales.

Desde entonces, los científicos la han citado en el lago de Bañolas, según el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), y en el embalse de Canelles, en Ulldecona y en la cuenca del Ebro, según una revisión de los investigadores J. L. Medina-Gavilán y M. M. González-Duarte publicada en la revista Graellsia, del CSIC.

¿Por qué esta especie invasora china puede alterar la cadena trófica del embalse?

La medusa se alimenta de organismos de entre 0,2 y 2 milímetros, la mayoría del zooplancton, el conjunto de pequeños animales que flotan en el agua y sirven de comida a muchos peces. Según el MITECO, puede alterar «significativamente» la estructura de ese zooplancton y, con ello, la red de alimentación de los embalses.

Un equipo de investigadores europeos publicó en mayo de 2026 un estudio en la revista People and Nature que añade otro dato, porque la especie compite con las larvas de peces por el alimento. Sus autores esperan que el cambio climático acelere su expansión.

El alcance real del daño todavía no está claro. El propio MITECO reconoce que en España «aún no se conoce bien» el impacto de la especie, y los Agentes Rurales hablan de un riesgo posible, no de daños ya medidos en la Llosa del Cavall.

¿Cómo es la medusa china que nada en la Llosa del Cavall?

Los ejemplares adultos de esta medusa miden entre 20 y 25 milímetros de diámetro y tienen hasta 400 tentáculos, según el MITECO. La especie pasa la mayor parte de su vida como pólipo, una fase diminuta pegada al fondo que es muy difícil de detectar. Por eso el ministerio aconseja vigilar los embalses en verano y otoño.

Su picadura es débil y no suele producir efectos en las personas. En la encuesta de ese estudio europeo, con 1.388 respuestas de 17 países europeos, España incluida, sólo un 8% dijo haber sufrido una picadura, y más de la mitad de ellos no notó ningún dolor.

La misma encuesta reveló que sólo un 10% de los participantes sabía identificar la especie. Los pólipos viajan con peces, plantas ornamentales, aves acuáticas y embarcaciones, y no existe ningún método eficaz para eliminarlos, según el MITECO.

Si ves una de estas medusas en un embalse o un río, el ministerio recomienda no tocarla, hacerle una foto, anotar el lugar y avisar a las autoridades, además de limpiar y secar la barca y el equipo de pesca.

Esta especie ya ha aparecido en otros lugares, como los lagos de Argentina, y no es la única exótica en las aguas españolas, donde también viven la locha china o la elodea densa.