Aún no está en peligro de extinción, pero los expertos alertan de su elevada mortandad cuando los ríos se secan

Algunas especies animales viven en una situación contradictoria. No figuran oficialmente como amenazadas, pero los científicos llevan años alertando de su fuerte declive. En Valencia, la anguila representa uno de los casos más claros.

El animal sigue presente en ríos y humedales valencianos y aún forma parte de la pesca tradicional. Sin embargo, cada verano la sequía provoca episodios de mortandad cuando los cauces pierden agua y dejan a muchos ejemplares atrapados.

Esta es la especie que más sufre cuando los ríos se secan en Valencia

Acció Ecologista-Agró ha alertado esta semana de los problemas que sufre la anguila en los ríos Canyoles y Albaida, dos de los principales cursos fluviales de la comarca valenciana de la Costera. El colectivo ecologista recuerda que ambos ríos han albergado históricamente poblaciones estables de este pez migratorio.

Las tareas de seguimiento sobre el terreno han permitido comprobar en los últimos años varios episodios de alta mortalidad. Los ecologistas detectan el problema sobre todo en verano, cuando algunos tramos del río pierden continuidad y quedan reducidos a pozas aisladas. Las anguilas quedan atrapadas en esos puntos y muchas mueren por falta de oxígeno o por el aumento de la temperatura del agua.

Agró reclama que las administraciones garanticen el mantenimiento del caudal ecológico durante los meses más secos. El colectivo sostiene que un flujo mínimo constante evitaría que los peces queden aislados en tramos sin salida.

La situación genera una paradoja legal. Técnicamente, la anguila aún no figura en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Esa ausencia permite que la pesca continúe bajo regulación y cupos específicos.

Sin embargo, la comunidad científica,mantiene una valoración mucho más preocupante. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasificó en 2008 a la anguila europea como especie «en peligro crítico de extinción», el nivel más alto de alerta antes de la desaparición. Los estudios calculan que la población ha caído más de un 90 % desde la década de 1970.

El Gobierno central ha intentado en varias ocasiones incluir la especie en el catálogo de fauna amenazada, lo que obligaría a prohibir su pesca. Varias comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, han rechazado esa medida al considerar que tendría un fuerte impacto económico y cultural en zonas donde la anguila forma parte de la tradición pesquera.

La última reunión entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las autonomías terminó con un acuerdo para crear un grupo de trabajo. Ese equipo elaborará un plan estratégico para la anguila y otras especies migratorias como el salmón o el esturión. El debate sobre su protección legal queda aplazado por ahora.

Otras causas que están reduciendo la población de anguilas en Valencia

La sequía explica parte del problema en los ríos valencianos, pero los investigadores señalan otros factores que han reducido drásticamente la especie en las últimas décadas.

La fragmentación de los ríos representa uno de los obstáculos principales. Presas, azudes y otras infraestructuras hidráulicas interrumpen el recorrido natural del pez. La anguila necesita desplazarse entre el río y el mar para completar su ciclo vital. Las barreras fluviales bloquean esa migración y muchos ejemplares no logran llegar al mar de los Sargazos, donde se reproduce la especie.

La calidad del agua también influye. En algunos sistemas fluviales y humedales valencianos, el exceso de nutrientes procedentes de la agricultura favorece episodios de eutrofización. Las algas consumen el oxígeno del agua y provocan condiciones difíciles para muchos peces.

Además, a estos problemas se suma la presión pesquera. La captura de angulas, las crías de la especie, mantiene un alto valor económico y alimenta tanto el mercado legal como el tráfico ilegal hacia Asia.