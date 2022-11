Uruguay se lleva un palo en su estreno del Mundial

Uruguay no pudo con Corea del Sur. Los sudamericanos se llevaron una pequeña decepción tras no poder lograr los primeros tres puntos de este Mundial de Qatar. El partido estuvo muy igualado durante los 90 minutos, pero ninguna de las dos selecciones fueron capaces de ver puerta. Un 0-0 final donde Corea del Sur demostró ser un equipo muy competitivo y muy ordenado, mientras que los uruguayos se toparon con el palo en el último minuto de ambas partes. En el 43′, Godín cabeceó al palo en la salida de un córner y en el 89′, Fede Valverde sacó de nuevo su cañón a pasear, pero el balón tocó en la cruceta.

Los comienzos en un Mundial no son sencillos y Uruguay vivió los nervios del debut en una cita como esta. De hecho, los coreanos entraron al partido más enchufados y complicando (aunque no en exceso) las cosas a los sudamericanos. Después, los uruguayos fueron cogiendo confianza y el encuentro se igualó sin un dueño claro. Fede Valverde tuvo en sus botas el 1-0 en una bonita acción, pero el balón salió por encima del larguero. Minutos más tarde, los coreanos comenzaron a sentirse más cómodos, aunque la ocasión más clara de la primera mitad vino del ex del Atlético de Madrid antes del descanso.

La segunda parte fue más de lo mismo y ambos equipos no conseguían hacerse con el partido, siendo muy igualado y sin un claro dominador. A falta de 15 minutos del final, Paulo Bento realizó un triple cambio y la del conocido Kangin Lee y Gue Shung Cho tuvieron un efecto inmediato. Los jugadores de ataque agitaron el encuentro mientras que Uruguay no era capaz de generar peligro sobre la portería rival.

Así jugó Uruguay

Diego Alonso no sorprendió con su alineación: la defensa estaba dirigida por Diego Godín, el centro del campo liderado por Fede Valverde y el ataque por el pistolero Luis Suárez. En un esquema de 4-3-3, pero que Uruguay no se sintió del todo cómoda, especialmente en la primera parte. Quién sabe si los nervios del debut o la intensidad de los coreanos, pero la realidad es que fue un partido algo áspero.

Así jugó Corea del Sur

Los coreanos salieron al terreno de juego una alineación que se recordará para siempre en los Mundiales. Los cuatro defensas y el portero, llevaban el mismo nombre, Kim. En la parcela ofensiva, el mayor peligro y el jugador más conocido es Heung-min Son, capitán y bandera de esta selección. No obstante, los demás jugadores que le escudaban dieron el do de pecho y realizaron un gran partido complicando a los uruguayos con su gran intensidad.

MVP: Heung-min Son

Heung-min Son le dio el día a Martín Cáceres. El jugador del Tottenham, que portaba una máscara tras una lesión facil, fue el jugador más destacado de su equipo. Es el jugador bandera de la selección de Corea del Sur y así lo demostró en el debut. Realizó una gran asociación con Kim, el lateral izquierdo de los coreanos.