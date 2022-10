Todo lo que debes saber si vas a viajar al Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 representa un acontecimiento sin parangón para el aficionado al fútbol. Nunca antes viajar a un campeonato del mundo había supuesto tantas novedades, tanto por las fechas de celebración del evento –del 20 de noviembre al 18 de diciembre– como por las complicaciones de un país como Qatar, en el que las prohibiciones se suman al atractivo de un estado emergente en el que, además de fútbol, se podrán vivir muchas más experiencias durante los días de celebración de la cita mundialista.

En lo deportivo, lo más importante será saber cuáles son todas las fechas de celebración del torneo, con partidos desde el primer al último día en Qatar, y por supuesto, si no eres aficionado neutro, cuándo y dónde juega la selección de tu país. España, en este caso, disputará sus partidos de la fase de grupos –los de Luis Enrique están encuadrados en el Grupo E del Mundial– el 23 de noviembre (vs Costa Rica), el 27 de noviembre (vs Alemania) y el 1 de diciembre (vs Japón). A partir de ahí, las eliminatorias según la clasificación del combinado nacional español, siempre que se logre superar la primera fase de competición.

Sin embargo, los aficionados españoles, así como todos los extranjeros que visiten Qatar en fechas del Mundial 2022, querrán saber todo lo que rodea a un país que ha estado en el centro de la polémica por las limitaciones a homosexuales y, en general, por sus ideas con respecto a los derechos humanos. Este representa un punto importantísimo, pero también el resto de prohibiciones y, por supuesto, qué se puede ver en Qatar más allá del fútbol y cuáles son los alojamientos predilectos, por precio, del país que se convierte en epicentro del deporte mundial a partir de las próximas semanas.

Prohibiciones en Qatar

Es el punto más seguido, con la polémica rodeando al país medio oriental. La FIFA se antepuso a los comunicados y con el cartel «Qatar welcomes you» dio certeza de que el país organizador del Mundial daría la bienvenida a todos los aficionados de la cita indistintamente de su nacionalidad o preferencias. Sin embargo, Qatar se maneja bajo unas normas que repasamos a continuación.

Qatar es un país que se reconoce como musulmán y se rige por la ley islámica. Por tanto, no se permite el libre culto a otros credos ni el ingreso en el país con libros que hablen de otras religiones. Entre las prohibiciones relacionadas con el ingreso también está cualquier tipo de material pornográfico y las bebidas alcohólicas.

De cara al Mundial, la venta de bebidas alcohólicas estará limitada y permitida sólo en estadios de la cita o en hoteles. El motivo es la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que no se podrá acudir a los recintos ni salir de ellos con su propio vaso. Andar por la vía públicado en estado de embriaguez también resultará motivo de controversia y sanción.

Código de vestimenta en el Mundial de Qatar

Es una norma tanto para hombres como para mujeres. Los aficionados del Mundial de Qatar tendrán que mantener una vestimenta recatada durante su estancia en el país organizador. Pese al calor habitual del lugar, no se pueden exponer ciertas partes del cuerpo y las minifaldas, ropa sin mangas, bikinis, pantalones o cortos y camisetas con escote están prohibidas en el país organizador.

Prohibiciones y homosexualidad

Las muestras de cariño están mal vistas en Qatar, indistintamente de la orientación sexual de cada uno. Esto puede alimentarse en una cita como el Mundial, donde los goles acostumbran a celebrarse con mayor efusividad debido a la importancia del torneo y el sentimiento extra que reporta vivir en directo los goles o una victoria de la selección de tu país. Sin embargo, habrá que ir con cuidado en un país donde tomar de la mano a otra persona y los besos tienen límites. Además, las relaciones sexuales fuera del matrimonio están penadas en Qatar con hasta siete años de cárcel, por lo que el Mundial no será tampoco un buen lugar para ligar.

Dentro de las limitaciones y prohibiciones derivadas de la ley islámica está la homosexualidad, por lo que, pese a las instancias de la FIFA y su comunicado de bienvenida a todos, cualquier persona que revele sus preferencias hacia personas de su mismo sexo es susceptible de ser castigado, con condenas de hasta cinco años de cárcel. El gobierno de Qatar señaló hace unas semanas que aceptará a todos los visitantes, sin distinción, pero pidió que se respeten sus costumbres.

Alojamiento en Qatar

Los precios para el alojamiento en Qatar pueden oscilar entre los 104 hasta los 313 dólares por noche, siempre con excepciones. El coste de los alojamientos de cara al Mundial pueden variar según el tamaño, las personas que reserven, las camas y lo céntrico de la ubicación en las zonas de organización. Los hoteles cuentan con variedad de servicios como WiFi, televisión, baño privado, aire acondicionado, restaurantes y muchos de ellos estarán a la mayoría de las atracciones turísticas e incluso a los estadios. Como nota a destacar, por las costumbres de Qatar, así como las prácticas religiosas, sólo están permitidos un máximo de dos huéspedes por cada habitación.

Entre los hoteles y la diversidad contamos con alojamientos de una estrella, como La Villa Hotel, Sovereign, Asherij o Doha Palace Residence Two Hotel Apartments), de dos estrellas –Al Khariss, La Villa Palace, La Villa Hotel Aparment o Gran Qatar Palace Hotel– y cuatro estrellas –Royal Mirage Hotel Aparments Doha o Retaj Al Rayyan Hotel–. Los hoteles se suelen encontrar en las zonas céntricas de las ciudades, como Doha.

Qué visitar en Qatar

A continuación, disponemos de una lista de los que pueden ser los principales atractivos de Qatar, país organizador del Mundial 2022 de fútbol, más allá de, lógicamente, los estadios en los que se celebrará la cita entre el 20 de noviembre y el 28 de diciembre.