Los señalados de una eliminación histórica

España ya es historia en el Mundial de Qatar. La selección española no fue capaz de superar los octavos de final, donde cayó ante Marruecos en la tanda de penaltis. Esta eliminación ha dejado muy tocado al combinado nacional y a varios miembros de conjunto de todos señalados. Luis Enrique, Ferran Torres, Busquets, Carvajal y Pedri no han salido bien parados.

Luis Enrique

El primer señalado es el seleccionador. Su futuro está en el aire y en las próximas semanas se tendrá que resolver en forma de renovación o con un adiós. Pase lo que pase, lo que es seguro es que es el gran culpable de este fracaso. Pocas veces España ha tenido una selección tan personalista como la del asturiano, por lo que si en los aciertos se merece todas las alabanzas, en los tropiezos él es el mayor culpable. Queda muy tocado.

Ferran Torres

El que más defendió a Luis Enrique tras la eliminación. No era para menos. Parece complicado que otro seleccionador pueda confiar tanto en un jugador que está muy lejos de su mejor nivel. El valenciano debe mejorar mucho, ya que en este Mundial ha dejado estadísticas más que preocupantes. Ante Marruecos no disparó, no centró, no dio pases clave, no recuperó un solo balón y, encima, perdió 17.

Sergio Busquets

El capitán de España está muy tocado físicamente. Luis Enrique ha dicho durante este Mundial que ojalá llegue al de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, pero la realidad es que parece complicado. Su cabeza sigue siendo privilegiada, pero sus piernas ya no le responden como antes. Nuestro último campeón del mundo podría haber firmado su último servicio al país en Qatar.

Dani Carvajal

No ha estado al nivel. Llegó bien al Mundial, pero no ha conseguido hacerse con un sitio. Fue titular ante Alemania en un partido pobre y jugó 45 minutos contra Japón. Frente a Marruecos, con Azpilicueta tocado, Luis Enrique se decantó por poner a Marcos Llorente en el costado derecho, a pesar de que no es su zona favorita.

Pedri González

Estaba llamado a ser la estrella y no ha dado el nivel esperado. Posiblemente, porque el equipo no le ha acompañado, pero sí es cierto que en muchas fases de los partidos se le ha visto demasiado cansado. Ante Marruecos tuvo que ayudar a Llorente en la banda derecha, lo que le privó de desplegar su calidad. Oportunidad desaprovechada.