Roberto Martínez anuncia su marcha de Bélgica

Roberto Martínez no seguirá como seleccionador de Bélgica. El preparador español ha anunciado que deja el cargo tras seis temporadas y media dirigiendo a los diablos rojos. «Ha sido mi último partido con la selección. Es un momento muy emotivo», comenzaba diciendo el técnico en rueda de prensa donde no pudo contener la emoción: «Lo siento pero no puedo seguir hablando» .

El empate contra Croacia ha confirmado la debacle de Bélgica en este Mundial, que no ha logrado el objetivo de clasificarse para octavos de final del campeonato disputado en Qatar. Lukaku tuvo hasta cuatro ocasiones para dar la victoria a los suyos pero el balón no quiso entrar y finalmente son Croacia y Marruecos los que se han metido en la siguiente ronda.

Roberto Martínez se hizo con los mandos del combinado belga en agosto de 2016. Un año después hacía historia clasificando a Bélgica para el Mundial de Rusia 2018, donde terminaría tercero siendo la selección más goleadora. En la Eurocopa 2020 perdieron en cuartos de final frente a la que a la postre sería campeona, Italia.

De la mano del seleccionador español, Bélgica ha logrado sus mejores resultados en un Mundial y Eurocopa, ayudado también por la mejor generación de jugadores de su historia. Los diablos rojos llegaban a esta Copa del Mundo con la ilusión de hacer algo grande. Sin embargo, ha sido todo lo contrario, han caído a las primeras de cambio.

Roberto Martínez tenía contrato hasta este año. Su futuro dependía de lo que sucediera en el Mundial. Después de pegársela en la fase de grupos, el seleccionador ha decidido que era la hora de poner el punto y final a su longeva etapa en la selección de Bélgica tras seis años y medio en el cargo. Así lo ha anunciado en sala de prensa, donde se ha visto superado por la emoción.