El reglamento de la FIFA insiste en que el 3-2 de Messi fue ilegal

Argentina ya es campeona del mundo y festeja su tercer trofeo por todo el mundo, especialmente en Buenos Aires. Pero la polémica en la final sigue vigente y en Francia están muy molestos por cómo sucedió todo, especialmente por lo que sucedió con el tercer gol albiceleste, el 3-2 de Leo Messi ya en la prórroga, que entienden que no debió subir al marcador. El reglamente lo deja muy claro con respecto a lo sucedido e indica que el cuerpo arbitral actuó mal y debió anular la pena máxima.

Corría el minuto 108 de partido cuando Argentina logra montar una gran jugada colectiva entre Enzo Fernández y Lautaro Martínez que acaba significando el tercer gol de Leo Messi ante un Hugo Lloris que paró de primeras pero que no pudo hacer mucho más ante el 10 argentino. Es justo antes de ese momento, cuando varios suplentes argentinos, superados por la emoción, ingresan al campo antes de que Messi conecte con la pelota para hacer el 3-2, algo que está estrictamente prohibido según el reglamento: durante el partido en activo sólo pueden pisar el terreno de juego los 11 futbolistas de cada equipo.

Así lo establece el reglamento de la FIFA en sus leyes del fútbol. La Ley 3, en el párrafo 9, señala que «si, después de marcar un gol, el árbitro se da cuenta antes de que se reanude el juego de que otra persona estaba en el terreno de juego en el momento en que se marcó el gol: el árbitro debe anular el gol. Si la persona extra era: un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado u oficial del equipo que marcó el gol; el juego debe reiniciarse con un tiro libre directo desde el lugar donde se encontraba la persona extra».

Así, el polaco Szymon Marciniak, el árbitro de la final, no debió haber concedido el gol legal a Leo Messi, más teniendo el apoyo del VAR, ya que había suplentes argentino que accedieron al terreno de juego antes de que la pelota entrara por la línea de gol. Por tanto, debió dar tiro libre para Francia en el punto donde accedieron estos futbolista y mantener el 2-2 que por aquel momento campeaba en el marcador.

Evidentemente, la normativa contempla la frase «si el árbitro se da cuenta» en esta ley, algo que exime al cuerpo arbitral pero que no deja de señalarle precisamente por esto, porque con la actual tecnología con la que todo se ve, no pudiera captar esta situación del juego y evitar que el gol de Messi subiera al marcador. De hecho, concluyen: «Si después de marcar un gol y reiniciar el juego, el árbitro se da cuenta de que había una persona adicional en el terreno de juego cuando se marcó el gol, no se puede anular el gol».