Segundo día de los octavos de final y es turno para otra de las grandes favoritas. Inglaterra comenzó este Mundial de Qatar sin la vitola de gran aspirante, pero la abultada victoria en el debut ante Irán por 6-2 le hizo entrar en las quinielas de posible vencedor de este trofeo. Los ingleses son, junto a España, la selección más goleadora de la Copa del Mundo por lo que tratarán de aprovecharlo para estar en la siguiente ronda. En frente tendrán a una Senegal que, pese a no poder contar con Mané, ha demostrado ser una selección que puede poner las cosas muy difíciles a su rival.

El estadio Al Bayt será el escenario de la gran cita entre ingleses y senegaleses, donde se verán las caras a las 20:00 horas y el salvadoreño Iván Barton será el encargado de dirigir el encuentro. Y es que Inglaterra buscará, como mínimo, repetir el mismo resultado que lograron en el Mundial de Rusia en 2018 llegando a semifinales. Jugadores tienen para ello como un Marcus Rashford que viene siendo el más destacado del combinado inglés o un Harry Kane que, pese a no haber podido estrenar aun su casillero de goles, es la gran amenaza y, tarde o temprano, acabará por romper su sequía.

Pese a que Gareth Southgate llegó algo cuestionado a esta Copa del Mundo después de haber descendido a la Liga B de la Nations League tras no haber obtenido ni una sola victoria, son ya dos grandes resultados en los últimos dos torneos a nivel de selecciones. Llegaron a semifinales en el pasado Mundial y confirmaron que tienen gran futuro siendo una plantilla muy joven y de gran calidad en la pasada Eurocopa al llegar a la final, pero saliendo derrotados cruelmente ante Italia en los penaltis.

A repetir su mejor resultado

En cuanto al combinado africano, tratarán acceder a los cuartos de final, ronda que han llegado tan solo en una ocasión en su historia y que es a lo máximo a lo que han podido avanzar. Fue en el Mundial de Corea del 2002 cuando vencieron en octavos de final a Suecia. Ahora, los ánimos están por todo lo alto y Senegal confía en vencer a Inglaterra para lograr algo «histórico». Así lo declaró en rueda de prensa Regis Bogaert, segundo entrenador del equipo: «Ganar a Inglaterra sería un gran éxito, algo histórico. No sé que importancia o como se vivió en 2002 al vencer a Suecia, aunque creo que fue muy importante. Para nuestros jugadores será lo mismo que entonces».

Y es que los jugadores senegaleses son grandes conocedores del fútbol inglés. Hasta 10 de los 26 futbolistas que conforman la plantilla, juegan en Inglaterra. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, ambos en el Chelsea o Idrissa Gueye, en el Everton, son los claros ejemplos de jugadores que triunfan por tierras inglesas. No obstante, este último no estará disponible para el partido de octavos por acumulación de tarjetas. Una baja muy sensible para el esquema de Aliou Cissé.