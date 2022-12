Gerard Piqué no sale de una para meterse en otra. Ahora que parece que la tormenta de su separación de Shakira empieza a remitir, el ex futbolista del Barcelona se mete en otro lío en las redes sociales. Y esta vez son los mexicanos los que están muy enfadados con el que fuera jugador azulgrana hasta hace semanas por sus palabras durante un directo de Ibai Llanos.

Gerard Piqué apareció en el canal del streamer en la previa de la final entre Argentina y Francia, y lanzó un polémico mensaje con el que se ganó una gran cantidad de mensajes de odio en su contra.»Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial», dijo en un tono sarcástico e irónico.

Varios usuarios en las redes sociales publicaron el fragmento del momento, el cual se hizo viral rápidamente. «Es que han estado escuchando a Shakira y no han tenido tiempo», «Pues España no es como tuvo el mejor Mundial de la historia», «que vienen la selección de Japón, la selección de Marruecos, el Canelo y Shakira. Pobre Piqué», fueron algunas de las respuestas al ex futbolista.

México no se clasificó para octavos de final por primera vez en ocho ediciones del Mundial el Tata Martino ya no es seleccionador tras el fracaso de Qatar, pero eso no justifica que Piqué se burle y se mofe del país y de su selección puúblicamente.