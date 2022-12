Once oficial de Francia contra Argentina: Rabiot y Giroud son titulares

El once oficial de Francia para la final del Mundial que medirá al combinado galo contra Argentina en el estadio de Lusail no tiene sorpresas. Todos los jugadores del equipo francés están recuperados de sus diferentes molestias y del virus que les ha azotado en los últimos días, por lo que Deschamps ha podido apostar por su once de gala, donde está Giroud.

Este es el once oficial de Francia para disputar la final del Mundial contra Argentina: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Griezmann; Dembélé, Mbappé y Giroud.

Francia busca su tercera copa del mundo ante Argentina. El combinado galo es el vigente campeón y busca una gesta que no se consigue desde hace 60 años, cuando Brasil fue capaz de defender su corona planetaria con Pelé como referente. Ahora es el turno de Mbappé.