Muere a los 38 años un árbitro neerlandés apartado del Mundial por una agresión sexual que fue archivada

Rob Dieperink ha fallecido a los 38 años. El árbitro neerlandés tenía una plaza para formar parte del VAR en el Mundial de 2026, pero fue descartado por una investigación tras ser acusado de una supuesta agresión sexual. La investigación policial en Reino Unido terminó archivando su caso por falta de pruebas. Aún se desconoce la causa de su muerte.

La Federación Neerlandesa de Fútbol se ha encargado de confirmar la noticia. En el comunicado oficial, expresan su dolor al conocer su muerte: «Nos sentimos profundamente consternados y entristecidos por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con su partida, perdemos a un árbitro muy valioso, pero sobre todo a un colega amable y dedicado».

El colegiado fue acusado por un presunto delito de agresión sexual a una menor. Todo esto sucedió en la previa del partido entre el Cristal Palace y la Fiorentina, en un choque de la UEFA Conference League en abril de 2026. Sin embargo, el caso se terminó desestimando.

Dieperink ha fallecido en un momento de gran polémica sobre su persona. No obstante, el neerlandés siempre defendió su inocencia. En una entrevista para De Telegraaf, recalcó que había facilitado toda la información y pruebas posibles: «Me entristece profundamente haber sido acusado injustamente. Desde el primer momento colaboré plenamente con la investigación policial y también informé con total transparencia a la FIFA, la UEFA y la Federación Neerlandesa de Fútbol».

La espina del Mundial quedó presente

El árbitro se perdió una de las citas más importantes en su profesión, un golpe que fue muy duro de encajar para él: «Agradezco el apoyo que he recibido por parte de la KNVB y la forma en que gestionó este caso. Es una pena que la FIFA decidiera no contar conmigo para el Mundial. Naturalmente, me siento decepcionado por esa decisión».