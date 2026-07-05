México – Inglaterra: a qué hora es y dónde ver por televisión en directo y online en vivo online el partido de octavos del Mundial 2026

Llega el momento de la verdad para México y para Inglaterra, que están haciendo una buena Copa del Mundo hasta el momento. Estos dos combinados se ven las caras en los octavos de final del Mundial 2026 y sólo uno de ellos podrá pasar a los cuartos, por lo que la cosa comienza a ponerse muy seria en el torneo. Te explicamos a continuación la fecha, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este choque que se disputa en el Estadio Azteca.

México – Inglaterra de octavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de México y la de Inglaterra se van a ver las caras en este partido que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 en este choque que se disputará en el Estadio Ciudad de México. El país centroamericano se despedirá de la Copa del Mundo con este duelo en el que esperan ver a los de Javier Aguirre clasificarse para los cuartos, aunque delante tendrán a Harry Kane o Jude Bellingham, que están en una gran forma. La FIFA ha programado este apasionante choque para la madrugada del domingo 5 de julio al lunes 6 y el balón comenzará a rodar a las 2:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el México vs Inglaterra del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que ostenta los derechos televisivos para emitir de manera íntegra absolutamente todos los choques de la Copa del Mundo en exclusiva en España fue Dazn. Este México – Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026 se va a poder ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. También se podrá ver en streaming y en vivo online mediante su aplicación, que está en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, al igual que se puede acceder a la página web con un ordenador y así disfrutar de lo que ocurra en el Estadio Ciudad de México.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque y también en toda la Copa del Mundo diariamente. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del México – Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026 y cuando suene el pitido final publicaremos la crónica y actualizaremos la noticia sobre cómo quedan los cruces de los cuartos de final.

Dónde escuchar por radio en directo el México – Inglaterra del Mundial 2026

Todos los amantes del deporte rey que estén siguiendo la Copa del Mundo pero que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este México – Inglaterra tienen que saber que podrán escuchar gratis por la radio el choque de los octavos de final del Mundial 2026. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio Ciudad de México para contar todo lo que ocurra en este choque tan interesante.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido México – Inglaterra?

El Estadio Ciudad de México, conocido habitualmente como el mítico Estadio Azteca, será el campo donde se jugará este duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra. Este recinto deportivo se inauguró en 1996, tiene capacidad para 87.000 espectadores y ya ha sido sede de tres Copas del Mundo, por lo que es uno de los más reconocidos del mundo.

La FIFA ha designado al árbitro Alireza Faghani para que imparta justicia en el México – Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026. Este colegiado, que nació en Irán, tiene 48 años y es internacional por la FIFA desde 2008.