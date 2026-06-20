Marruecos impone su ley y vence a Escocia por la mínima

Marruecos impuso su ley en Boston y superó por la mínima a Escocia para poner pie y medio en la siguiente ronda del Mundial. Salibari, con otro pase de Brahim, hizo el único gol del partido a los dos minutos de juego. La selección africana demostró su gran solidez defensiva y logró no recibir ni un solo disparo a portería en 96 minutos de juego.

Escocia se jugará la clasificación (tiene 3 puntos) en la última jornada ante Brasil. Marruecos ya tiene 4 puntos y su última jornada ante Haití les puede colocar incluso como primeros de grupo. Una selección que no necesita ser brillante para ganar con superioridad. Brahim fue el mago y Bouaddi el escudo.

Lo que la afición escocesa está haciendo en Estados Unidos está a la altura de muy pocas hinchadas en el mundo. Han logrado inundar todas las calles de todas las ciudades donde juega su selección. También alrededores. No fue una excepción lo de Boston. Miles de gargantas entonando el himno escocés para ponerle la piel de gallina hasta a los marroquís que completaban el aforo del estadio. Una pasada. Ahí ganaba ya 1-0 Escocia, pero luego el fútbol te pone en tu sitio.

Le duró la euforia de la previa solamente dos minutos a Escocia. Eso es lo que duró el efecto de la cerveza en algunos aficionados, que nada más empezar el partido vieron la realidad del partido. Marruecos era ligeramente superior.

Marruecos no está para perder el tiempo

Fue Ismael Saibari el autor del 0-1 en Boston. Otra vez con la misma conexión que ante Brasil, con otro pase por encima de la defensa de Brahim. Una asistencia de mago. No se lo pensó dos veces y la clavó en la escuadra. En este caso fue literal, porque la pelota se quedó colgando en la red. Otra vez los mismos actores para hacer volar a Marruecos.

Brahim puso la varita 🧙🏻

Saibari sacó el misil 🚀 ¡QUÉ BARBARIDAD DE GOL DE MARRUECOS EN EL MINUTO 2! 🇲🇦💥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kpkJdoHnlF — DAZN España (@DAZN_ES) June 19, 2026

Pero el hincha escocés siempre es disfrutón en la grada. Le da igual ir ganando o perdiendo, que su grito desde la grada siempre se escucha. Marruecos impuso su fútbol durante la primera parte, sobre todo en posesión, pero le costaba un mundo hacerle daño a una férrea Escocia que solamente cometió ese primer error nada más empezar.

Marruecos dominaba al ritmo de Brahim por dentro, pero con muy poca mordiente. Le valía el marcador. En la recta final del primer tiempo, Escocia olió esa comodidad y fue a morder en busca del empate. McGinn lo rozó con un gran centro lateral de Robertson, pero no pudo cazar la bola.

Bouaddi mantiene la solidez de Marruecos

Comenzó la segunda mitad con un posible penalti que Escocia pidió, pero que no fue para tanto. Marruecos pudo sentenciar en el 51, pero Gunn salvó un gran cabezazo a la salida de un córner. La selección africana estaba imponiendo su ley, sin mostrarse muy brillante, pero sí con solidez.

Bouaddi estaba mostrando su carta por segunda vez en este Mundial y se estaba convirtiendo en el rey del centro del campo. Lo paraba todo. Mientras, Escocia, con más voluntad que juego, buscaba empatar el duelo. Christie buscó un disparo en el 64, pero se le marchó a la grada.

El partido no estaba siendo atractivo para nadie. Ni siquiera para ese escocés que antes del partido se ha podido beber unas 15 birras. Pero Marruecos estaba muy cómoda. No había concedido ni un solo disparo a portería en 70 minutos, controlaba los tiempos del partido y, sin necesidad de ser brillante arriba, ganaba por un gol tempranero. Esa era la ley del conjunto africano.

Ben Doak le dio electricidad al ataque escocés en el tramo final con su entrada al césped en la segunda mitad. Marruecos se conformaba con este 1-0, dio un pequeño pase atrás y Escocia fue con todo a por la épica. Lo de Bouaddi en el centro del campo seguía siendo cosa seria. Una superioridad física impresionante. El conjunto africano seguía demostrando que su solidez defensiva también va en serio en este Mundial.

Con un resultado tan corto, todo estaba en el aire. Pidió pena máxima McTominay en el 81 tras una caída dentro del área. Pero no fue revisada. Escocia lo estaba intentando, con mucha voluntad, pero no podía descolocar a un muro marroquí infranqueable.

Escocia muere en la orilla

Fue el propio McTominay el que pudo empatar el partido en el 85. El cuadro escocés estaba mostrando una muy buena cara en los minutos finales. Una internada por la derecha del jugador del Nápoles y Chadi Riad despejaba la pelota al lateral de la red. Tras el saque de esquina, Dykes mandaba la pelota fuera con un cabezazo desviado por poco.

Marruecos se estaba conformando con el 0-1 y Escocia tenía claro que si moría, lo iba a hacer muy cerca de la orilla. Volcó su ataque en campo rival y empezó a vivir cerca del área de Bono. Terminó muriendo Escocia en el área africana. Marruecos ya tiene cuatro puntos y Escocia se queda con 3, obligada a jugar contra Brasil en la última jornada buscando su clasificación.