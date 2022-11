Luis Enrique: «Asensio ha estado excelente»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras el duelo que enfrentó a Jordania y España en el estadio Internacional de Ammán. El primer y último amistoso del combinado nacional antes del Mundial de Qatar lo ganó la Selección por 1-3 gracias a los goles de Ansu Fati, Gavi y Nico Williams.

El partido

«Ha sido un verdadero placer venir aquí por la amabilidad de toda la gente y el respeto que tienen a la Selección. Me ha gustado Jordania y creo que le hemos dado la seriedad que merece el partido. Hemos estado bastante acertados en muchos aspectos, aunque se pueden mejorar otros. El objetivo era hacer un buen partido».

Trabajo de Jordania

«El trabajo de su seleccionador se ve en los resultados. Nos han superado algunas veces nuestra presión y ha sido complicado. Le hemos dado seriedad porque, aunque el resultado era lo de menos, lo más importante era obtener buenas sensaciones».

Objetivo

«Somos la séptima selección en el ránking FIFA y el objetivo es jugar los siete partidos. Quizá jugar un partido con tanta cercanía respecto al Mundial no es lo mejor, pero lo hemos hecho bien».

Aspectos positivos

«El balance es muy positivo porque no hubo altercados. Hemos probado jugadores, aunque han sido ellos los que han hecho la alineación en función de los minutos que necesitabas. Había que competir y ha sido muy positivo».

Rodri de central

«No saquéis conclusiones demasiado claras. Asensio ha jugado de interior y ha hecho un partidazo, a otro nivel. Puede jugar de central, pero me he adaptado. Lo que queríamos era tener un equipo competitivo».

Gayá

«Es el tema delicado de estos cuatro días. Se lesionó sólo haciendo un centro. La información pertenece al jugador y yo no la puedo dar. Mañana tomaremos una decisión y es la noticia desagradable».

Reparto de minutos

«Les he dicho que cuantos minutos necesitaban cada uno para llegar en las mejores condiciones al partido contra Costa Rica. La mayoría creo que han jugado los minutos que querían jugar».

Ansu Fati

«Sin ninguna duda. Determinación y ambición es lo que buscamos en todos los jugadores».

Asensio

«Ha estado a otro nivel, excelente. Ha jugado de 9, y muy bien. Le intentamos corregir que es un jugador que aparece a veces en demasiados sitios. Y luego de interior. Con esa actitud, con la calidad que tiene, puede jugar donde quiera»

Dani Olmo

«Ha vuelto a un nivel muy alto con su equipo y ha hecho goles. Lo he visto muy bien. Ha podido hacer el 0-4 y en la siguiente jugada te meten gol. Está muy bien, se ve que vuela y de esos tenemos bastantes».

Nico Williams

«Le he preguntado si había marcado su hermano y me ha dicho que no. Le veo muy bien. Ahora empieza el Mundial, ya tenemos ganas de estar en nuestra residencia y de afrontar el partido con tranquilidad. Sobra la excitación».